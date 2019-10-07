Tá podendo!

Caio Castro exibe carrões de luxo de R$ 3 milhões: "Rolezinho"

Bonitão ostentou dois carrões de luxo em foto em que posou em um posto de gasolina

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:31 - Atualizado há 6 anos

O ator Caio Castro Crédito: Globo/Victor Pollak

Caio Castro não fez questão de se esquivar da ostentação nesta segunda (7) ao surgir à frente de dois carrões em um posto de gasolina. Os possantes, uma Ferrari e outra Lamborghini, foram os meios de transporte (de luxo!) que o bonitão usou para dar um "rolezinho" por aí, como ele mesmo brincou.

Na web, em post que o global fez, os fãs só souberam brincar com toda a cena e pedir até carona para o ator: "Me dá carona". Outro, comentou: "Que poder!". Uma outra internauta disse ainda: "Tá podendo, hein!".

Tudo isso aconteceu depois de Caio ir ao Rock in Rio, onde foi visto ao lado de Grazi Massafera, apontada como seu último affair. Os dois estiveram lá no gramado do festival, assistindo à apresentação da banda Foo Fighters em clima de romance.

