Home
>
Famosos
>
Caio Castro exibe carrões de luxo de R$ 3 milhões: "Rolezinho"

Caio Castro exibe carrões de luxo de R$ 3 milhões: "Rolezinho"

Bonitão ostentou dois carrões de luxo em foto em que posou em um posto de gasolina

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:31

 - Atualizado há 6 anos

O ator Caio Castro Crédito: Globo/Victor Pollak

Caio Castro não fez questão de se esquivar da ostentação nesta segunda (7) ao surgir à frente de dois carrões em um posto de gasolina. Os possantes, uma Ferrari e outra Lamborghini, foram os meios de transporte (de luxo!) que o bonitão usou para dar um "rolezinho" por aí, como ele mesmo brincou. 

Recomendado para você

Atores divulgaram novidade em sua conta no Instagram neste sábado (13)

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento de Clara, primeira filha do casal

Seu primeiro destaque foi no filme 'Leis da Gravidade', de 1992

Morre o ator Peter Greene, que foi vilão de 'Pulp Fiction' e 'O Máskara', aos 60 anos

Influenciadora se divorciou, engatou novo namoro, depôs no Senado e termina o ano sambando

Da CPI à Sapucaí, com escala em Madri: o ano de Virginia Fonseca

Ver essa foto no Instagram

Rolezin de postin ?❤️ #Domingo

Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro) em

Na web, em post que o global fez, os fãs só souberam brincar com toda a cena e pedir até carona para o ator: "Me dá carona". Outro, comentou: "Que poder!". Uma outra internauta disse ainda: "Tá podendo, hein!". 

Leia mais

20 quilos mais gorda, Cleo Pires desabafa sobre compulsão: "Bulimia"

Pedro Scooby beija homem no Rock in Rio: "Apaixonado em mim"

Imagem - Com Anitta, Vitão lança música "Complicado" e clipe com cenas calientes entre os dois

Com Anitta, Vitão lança música "Complicado" e clipe com cenas calientes entre os dois

Tudo isso aconteceu depois de Caio ir ao Rock in Rio, onde foi visto ao lado de Grazi Massafera, apontada como seu último affair. Os dois estiveram lá no gramado do festival, assistindo à apresentação da banda Foo Fighters em clima de romance

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais