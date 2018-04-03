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Buscas por Alessandra Maestrini crescem 3.700% após show no 'Domingão'

A atriz se apresentou no 'Show dos Famosos', com uma música de Céline Dion

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:21
Buscas por Alessandra Maestrini crescem 3.700% após show no "Domingão"; atriz se apresentou no "Show dos Famosos" com uma música de Céline Dion Crédito: Reprodução/TV Globo
A atriz Alessandra Maestrini viu as buscas pelo seu nome figurarem entre os termos com maior crescimento em quantidade de pesquisas na internet desde sua aparição no Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, em que cantou My Heart Will Go On, música tema do filme Titanic.
De acordo com o Google, as pesquisas pelo nome da atriz atingiram um crescimento de cerca de 3.700% entre sua participação no programa e a tarde desta segunda-feira.
Além disso, as pesquisas pela cantora Céline Dion, intérprete da música, também pegaram o embalo, aumentando em 500% no mesmo período.
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Depois de Maestrini, Naiara Azevedo foi a participante mais buscada, seguida por Tiago Abravanel e Mumuzinho
Já tendo participado de diversas produções na Globo, Alessandra é conhecida principalmente pelo papel de Bozena, personagem de Toma Lá, Dá Cá, que se orgulhava de ser da cidade de Pato Branco, no Paraná.

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