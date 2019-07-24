Home
>
Famosos
>
Britto Jr. fala de Piovani e avalia: "Nós héteros viramos minoria"

Britto Jr. fala de Piovani e avalia: "Nós héteros viramos minoria"

Ex-apresentador de "A Fazenda" também avaliou a separação de Luana Piovani e disse que ela "está precisando de um homem de verdade"

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:31

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @brittojr_oficial

Britto Jr. causou polêmica na manhã desta quarta-feira (24) ao virar assunto mais comentado do Twitter. O jornalista foi alvo de críticas depois de publicar comentários considerados homofóbicos e machistas. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Relembre casos de homofobia que marcaram o Espírito Santo

Em um dos tuítes, Britto falou de Luana Piovani e avaliou sua recente separação de Pedro Scooby, atual de Anitta: "A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado".

Em seguida, o ex-apresentador de "A Fazenda" lamentou ser vítima de preconceito de homossexuais: "Preconceito mudou de lado. Nós, heteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada qual que faça o que quiser com seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

luana piovani pedro scooby

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais