Polêmica

Britto Jr. fala de Piovani e avalia: "Nós héteros viramos minoria"

Ex-apresentador de "A Fazenda" também avaliou a separação de Luana Piovani e disse que ela "está precisando de um homem de verdade"

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:31 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @brittojr_oficial

Britto Jr. causou polêmica na manhã desta quarta-feira (24) ao virar assunto mais comentado do Twitter. O jornalista foi alvo de críticas depois de publicar comentários considerados homofóbicos e machistas.

Em um dos tuítes, Britto falou de Luana Piovani e avaliou sua recente separação de Pedro Scooby, atual de Anitta: "A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado".

Em seguida, o ex-apresentador de "A Fazenda" lamentou ser vítima de preconceito de homossexuais: "Preconceito mudou de lado. Nós, heteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada qual que faça o que quiser com seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria".

