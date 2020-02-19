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'BBB 20': capixaba Gizelly chega a 1 milhão de seguidores na web

Administrador do Instagram da sister capixaba agradeceu aos fãs pelo carinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 08:51

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:51

"BBB 20": a sister Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
A capixaba Gizelly atingiu seu primeiro milhão de seguidores no Instagram. Os números foram celebrados nesta terça-feira (18) nas redes sociais da advogada criminalista de Vitória. 
"De Piaçu (ES) para o mundo. Hoje completamos um mês de confinamento e um milhão de seguidores. A vocês, que acompanham nossa Gigi Furacão, nós não temos nem palavras para agradecer todo esse carinho e apoio que têm sido fundamentais para nós e para nossa sister no programa", escreveu o administrador do perfil. 

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"Obrigada a todos que nesses 30 dias de confinamento se identificaram um pouquinho com nossa advogada. E continuem mandando suas energias positivas porque ela está sentindo!", agradeceu. 

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