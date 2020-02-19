'BBB 20': capixaba Gizelly chega a 1 milhão de seguidores na web

A capixaba Gizelly atingiu seu primeiro milhão de seguidores no Instagram. Os números foram celebrados nesta terça-feira (18) nas redes sociais da advogada criminalista de Vitória.
"De Piaçu (ES) para o mundo. Hoje completamos um mês de confinamento e um milhão de seguidores. A vocês, que acompanham nossa Gigi Furacão, nós não temos nem palavras para agradecer todo esse carinho e apoio que têm sido fundamentais para nós e para nossa sister no programa", escreveu o administrador do perfil.
"Obrigada a todos que nesses 30 dias de confinamento se identificaram um pouquinho com nossa advogada. E continuem mandando suas energias positivas porque ela está sentindo!", agradeceu.