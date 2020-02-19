Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita!

'BBB 20': Boninho confirma volta do quarto branco

Diretor do reality afirma ter recebido muitos pedidos pela volta do desafio

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 08:28
O diretor Boninho Crédito: Globo
Boninho, o diretor do Big Brother Brasil 20, confirmou na madrugada desta quarta-feira (19) que o quarto branco voltará nesta edição do reality.
Presente nas nona e décima edições do programa, o quarto branco confina os participantes selecionados em um espaço inteiramente branco. Ele já foi usado como castigo para os brothers que atenderam ao Big Fone e resultou em eliminações.
"Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0! E pra pressionar o teto vai apertar! Em breve!", escreveu Boninho em publicação no seu Instagram.

Veja Também

"BBB 20": Lucas é eliminado e pede que público dê chance a Prior

"BBB 20": Daniel dá risada de Thelma após sister chorar de fome

"Funk é cultura", diz Matheus Mazzafera, fenômeno dos famosos

Nos últimos dias, ele já havia dito nas redes sociais que o quarto poderia voltar. A afirmação foi feita após o questionamento de um internauta. "Acho que sim", respondeu ele na ocasião.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados