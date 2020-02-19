'BBB 20': Boninho confirma volta do quarto branco

O diretor Boninho Crédito: Globo

Presente nas nona e décima edições do programa, o quarto branco confina os participantes selecionados em um espaço inteiramente branco. Ele já foi usado como castigo para os brothers que atenderam ao Big Fone e resultou em eliminações.

"Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0! E pra pressionar o teto vai apertar! Em breve!", escreveu Boninho em publicação no seu Instagram.