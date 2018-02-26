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'BBB 18': sem tomar banho há 3 dias, Ana Paula é alvo de críticas

E a jovem não está nem aí para o que estão dizendo dentro da casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 19:39

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 19:39

"BBB 18": sem banho há 3 dias, Ana Paula é alvo de críticas Crédito: Reprodução/TV Globo
No último domingo (25), a sister do "Big Brother Brasil 18" Ana Clara completou três dias sem tomar banho. Se depender dela, já vimos que a conta de água e energia da casa mais vigiada do Brasil virá mais barata, no entanto, ela virou alvo de internautas e levou um "brigueiro" do próprio pai, mas parece que não estava ligando para os comentários dentro da casa.
O pai da menina chegou a falar com ela para tomar banho e escovar os dentes, já que ela ainda estava com o batom da festa passada nos lábios. Mas, deitada ela estava e na cama ficou - com os pés sujos. Paula comentou que a jovem cheirava a cerveja e suor.
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A higiene pessoal básica (ou falta dela) também provocou comentários na internet. "Já faz 84 anos", escreveu um internauta se referindo ao tempo ao que a menina já não se banhava. Outro disparou: "Ai que horror, a Ana Clara não toma banho, que coisa feia". Enquanto outra disse: "Ana Clara tomou banho, mas botou a mesma roupa de antes. Ela realmente não sabe como isso funciona".

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