'BBB 18': sem tomar banho há 3 dias, Ana Clara é alvo de críticas

No último domingo (25), a sister doAna Clara completou três dias sem tomar banho. Se depender dela, já vimos que a conta de água e energia da casa mais vigiada do Brasil virá mais barata, no entanto, ela virou alvo de internautas e levou um "brigueiro" do próprio pai, mas parece que não estava ligando para os comentários dentro da casa.

O pai da menina chegou a falar com ela para tomar banho e escovar os dentes, já que ela ainda estava com o batom da festa passada nos lábios. Mas, deitada ela estava e na cama ficou - com os pés sujos. Paula comentou que a jovem cheirava a cerveja e suor.

A higiene pessoal básica (ou falta dela) também provocou comentários na internet. "Já faz 84 anos", escreveu um internauta se referindo ao tempo ao que a menina já não se banhava. Outro disparou: "Ai que horror, a Ana Clara não toma banho, que coisa feia". Enquanto outra disse: "Ana Clara tomou banho, mas botou a mesma roupa de antes. Ela realmente não sabe como isso funciona".