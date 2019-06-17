Atrizes de "Friends" se encontram em festa e postam foto juntas

Courtney Cox, 55, que vivia Monica na série "Friends", publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Jennifer Aniston, 50, (Rachel) e Lisa Kudrow, 55, (Phoebe) neste sábado (15), dia de seu aniversário. A atriz completou 55 anos na data. , 55, que vivia Monica na série, publicou uma foto em seuao lado de, 50, () e, 55, () neste sábado (15), dia de seu aniversário. A atriz completou 55 anos na data.

"O quão sortuda eu usou em celebrar meu aniversário ao lado dessas duas? Eu amo vocês, meninas. Muito", escreveu Cox na legenda da imagem.

Os fãs ficaram empolgados com a imagem e comentaram sobre ela nas redes sociais. Um internauta inclusive resgatou uma foto em que as três atrizes aparecem na mesma posição.