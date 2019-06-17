Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombou na web

Atrizes de "Friends" se encontram em festa e postam foto juntas

Internautas ficaram animados com o registro que bombou na web

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 11:44

Publicado em 

17 jun 2019 às 11:44
Courtney Cox, 55, que vivia Monica na série "Friends", publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Jennifer Aniston, 50, (Rachel) e Lisa Kudrow, 55, (Phoebe) neste sábado (15), dia de seu aniversário. A atriz completou 55 anos na data.
"O quão sortuda eu usou em celebrar meu aniversário ao lado dessas duas? Eu amo vocês, meninas. Muito", escreveu Cox na legenda da imagem.
Os fãs ficaram empolgados com a imagem e comentaram sobre ela nas redes sociais. Um internauta inclusive resgatou uma foto em que as três atrizes aparecem na mesma posição.
"Friends" ficou no ar entre 1994 e 2004, produzindo dez temporadas e conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados