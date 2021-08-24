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Ator de 'Buffy' é preso nos EUA por compra ilegal de medicamentos

Nicholas Brendon aparece irreconhecível em foto divulgada pela polícia

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2021 às 10:40
Nicholas Brendon em 'Buffy' (à esq.) e em foto divulgada pela polícia (à dir.)
Nicholas Brendon em 'Buffy' (à esq.) e em foto divulgada pela polícia (à dir.) Crédito: Divulgação/Delegacia do Condado de Vigo
O ator Nicholas Brendon, 50, foi preso na semana passada pela suspeita de compra ilegal de medicamentos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pelo site americano TMZ, que informa que ele foi detido enquanto dirigia de forma irregular em um condado do estado de Indiana.
Famoso pelo papel de Xander na série "Buffy, A Caça-Vampiros" (1997-2003), ele estava a bordo de seu carro quando foi avistado andando em zigue-zague. Os policiais que o pararam disseram que ele parecia nervoso, suava muito, estava com os batimentos acelerados e as mãos trêmulas.
Segundo o relato, Brendon também teria apresentado uma identidade falsa quando solicitado pelos agentes. No documento, aparecia o nome de Kelton Schultz, que depois o ator disse ser seu irmão gêmeo ele de fato tem um gêmeo idêntico.
Ao revistar o carro, foram encontrados sacos plásticos com resíduos de pó e um frasco com comprimidos de venda controlada. As drogas estavam prescritas para "Nicholas Bender". Os policiais chegaram a suspeitar de contrabando.
Também foi achada uma receita para anfetaminas no nome de Kelton Schultz. O ator confessou ter tomado a medicação receitada nesse nome e tentou alegar que a farmácia tinha feito a troca por ser a mesma medicação.

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A polícia acredita que o ator estava usando a identidade do irmão para obter mais medicações do que haviam lhe receitado, seja para consumo próprio ou para vender. Ele foi preso por falsa identidade e por uso de receita médica fraudulenta.
Nas fotos divulgadas pela polícia, o ator aparece irreconhecível. Procurado, o advogado dele não quis comentar a prisão.
Esta não foi a primeira prisão de Brendon. Entre 2014 e 2015, ele foi detido três vezes por depredar quartos de hotéis onde se hospedou.

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