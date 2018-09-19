Ator da série 'Riverdale' sofre acidente de carro nos Estados Unidos

O ator Hart Denton, que interpreta o personagem Chic Cooper na série Riverdale, sofreu um acidente de carro no último fim de semana.

No Instagram, o ator publicou um relato do susto: "Essa noite eu estava sentado no banco de trás do Uber, paramos no trânsito da 101 [rodovia dos Estados Unidos], quando esse carro bateu em nós. Eu nunca estive em um acidente de carro antes. Imediatamente a vida fica diferente. Dê um abraço bem forte e um grande beijo em alguém. Consciência é preciosa."