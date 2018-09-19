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Ator da série 'Riverdale' sofre acidente de carro nos Estados Unidos

Hart Denton dá vida à Chic Cooper na série
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 22:14

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 22:14

O ator Hart Denton, de 'Riverdale' Crédito: Instagram / @hartdenton
O ator Hart Denton, que interpreta o personagem Chic Cooper na série Riverdale, sofreu um acidente de carro no último fim de semana.
No Instagram, o ator publicou um relato do susto: "Essa noite eu estava sentado no banco de trás do Uber, paramos no trânsito da 101 [rodovia dos Estados Unidos], quando esse carro bateu em nós. Eu nunca estive em um acidente de carro antes. Imediatamente a vida fica diferente. Dê um abraço bem forte e um grande beijo em alguém. Consciência é preciosa."
Denton não revelou se houve algum ferimento no acidente.

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