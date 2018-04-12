Após perder 10 quilos, ex-BBB Daniel Fontes posa de modelo

Lembra do paulista Daniel Fontes? Ele participou do "Big Brother Brasil 17" e surpreendeu os fãs com um novo visual. O jogador de basquete e agente de trânsito de São Paulo, de 43 anos, perdeu 10 quilos e mostrou o resultado em um editorial de moda de uma marca de jeans.
"Estou me sentindo muito melhor hoje, do que quando tinha 25. Eu durmo melhor, me alimento melhor e tenho mais qualidade de vida", disse o ex-BBB, segundo o Extra, que procurou uma nutricionista e cortou da dieta doces, refrigerante, sorvetes e massas.
Ele foi o nono eliminado do "BBB 17" e contou ao Extra que o assédio aumentou depois da recente transformação: "Tenho recebido elogios pelo fato de estar mais magro e um pouco mais definido, e como meu publico a maioria são mulheres, percebi que elas adoraram o novo visual. Muitas falam que pareço mais novo".