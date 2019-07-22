Após Globo, Phelipe Siani e Mari Palma devem apresentar programa

Publicado em 22 de julho de 2019 às 11:27
Casal de repórteres queridinho da Globo, Phelipe Siani, 34, e Mari Palma, 30, surpreenderam o público na última semana ao anunciar sua saída da emissora.
Cheio de rumores, o pedido de demissão pode ter sido causado por um outro canal que está prestes a entrar na grade televisiva brasileira.
Neste segundo semestre, a rede CNN chegará ao Brasil e já tem assegurado importantes nomes do jornalismo para seu elenco. Entre eles estão o de Siani e Palma, de acordo com o portal Observatório da Televisão.
Segundo o site, a ideia é que o casal apresente um programa junto, que misture jornalismo e entretenimento.
A vontade de longa data de trabalharem juntos teria sido decisiva para que Siani e Palma rompessem o duradouro contrato que mantinham com a Globo.
