Juntos

Após Globo, Phelipe Siani e Mari Palma devem apresentar programa

Os dois podem ir para a CNN Brasil

Publicado em 22 de julho de 2019 às 11:27 - Atualizado há 6 anos

Phelipe Siani e Mari Palma Crédito: Reprodução/Instagram @phelipe.siani

Casal de repórteres queridinho da Globo, Phelipe Siani, 34, e Mari Palma, 30, surpreenderam o público na última semana ao anunciar sua saída da emissora.

Cheio de rumores, o pedido de demissão pode ter sido causado por um outro canal que está prestes a entrar na grade televisiva brasileira.

Neste segundo semestre, a rede CNN chegará ao Brasil e já tem assegurado importantes nomes do jornalismo para seu elenco. Entre eles estão o de Siani e Palma, de acordo com o portal Observatório da Televisão.

Segundo o site, a ideia é que o casal apresente um programa junto, que misture jornalismo e entretenimento.

A vontade de longa data de trabalharem juntos teria sido decisiva para que Siani e Palma rompessem o duradouro contrato que mantinham com a Globo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta