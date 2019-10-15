Trabalho

Após 7 meses fora da Globo, Mariana Ferrão estreia canal no YouTube

Jornalista ficou por oito anos a frente do Bem Estar, ao lado de Fernando Rocha

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 20:44 - Atualizado há 6 anos

Mariana Ferrão Crédito: Franklin Maimone

Há quase sete meses afastada da Globo, Mariana Ferrão estreia um canal próprio no YouTube para falar sobre saúde mental e emocional. A temática não é novidade para os seguidores da apresentadora nas redes sociais, já que a ela costuma falar sobre o assunto com textos, imagens e vídeos, especialmente em seu Instagram.

O canal surge, segundo a jornalista, com o intuito de abrir espaço para um bate-papo com histórias inspiradoras e que falam sobre superação.

"A missão é ser uma pausa no meio de tanta correria, tanto estresse. Que a gente tenha um momento para si mesmo", diz Ferrão. "A gente coloca todo mundo na nossa agenda, mas qual foi a última vez que marcamos um compromisso para nós mesmos".

Grata por seu passado na Globo para a construção sua personalidade, ela busca desconstruir uma imagem de "loira, apresentadora e que trabalha na Globo".

"Eu tinha muito medo de ficar na frente da notícia. Isso mudou quando eu me tornei mãe, percebi que o que fazia sentido para mim também poderia fazer sentido para outras pessoas", conta. "Estou aprendendo com esse lance de empreender. Antes tinha chefes, agora tenho uma equipe".

Os vídeos vão ao ar nas terças e sextas às 11h, com quadros que, segundo a própria apresentadora, podem variar de acordo com a recepção do público. O tema dos vídeos é presente há anos em sua vida, uma vez que ela começou a meditar "por acaso" aos 12 anos, quando recebeu um livro sobre o assunto, chamado "Visualização Criativa". "É minha pílula de conexão com minha própria essência", diz a apresentadora.

O canal faz parte do projeto Figuras Públicas do YouTube, que busca novos olhares sobre pessoas conhecidas publicamente, tratando de conteúdos inovadores.

"Existe um interesse e demanda sobre essa figura pública no YouTube", diz João branco, gerente de parcerias estratégicas do YouTube.

Além do canal, Ferrão lança nesta terça também a plataforma online da Soul.Me, que oferece vídeos diários gratuitos focados em saúde mental e emocional, além de cursos todo mês online e com exercícios, meditações guiadas e podcasts por uma assinatura mensal de R$ 19,80.

Ela, que já passou por uma depressão, precisando tomar remédios até para dormir, diz que encarou a responsabilidade por sua saúde e agora quer contar novas histórias sobre isso. "A Soul.me também nasce com a missão de gerar pertencimento", conta. "[Após a depressão]A saúde para mim também virou uma obsessão".

Em março deste ano, Ferrão revelou que estava saindo da TV Globo, deixando o programa Bem Estar, atração que apresentava desde a estreia, em 2011.

"É verdade, eu deixei a TV Globo. Estava aqui pensando sobre quando falar com vocês sobre isso, sobre como dar a notícia... O que eu vou falar agora vem do coração: eu aprendi muito nesses onze anos de TV Globo, eu sou muito grata, muito grata! Por tudo que eu aprendi, cresci, ganhei e, especialmente, pelos relacionamentos e aprendizados todos", disse em vídeo publicado nas redes sociais, na época.

Com contrato vencido na emissora, a apresentadora optou pela não-renovação para se dedicar aos projetos pessoais.

"A sensação é de liberdade, de ser eu mesma, de estar fortalecida para ser aquilo que eu sou", afirmou.

