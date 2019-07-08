Sensualizando

Anitta usa decotão e look curtinho na Copa América

Look foi assinado por Helo Rocha

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:03 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta surgiu com um look que abusou da sensualidade na abertura da grande final da Copa América de futebol masculino, que aconteceu na tarde deste domingo (7).

Para a cerimônia, a cantora subiu ao palco com um conjunto todo branco, com saia curtinha e justa e um body de renda superdecotado. Para compor o look, Anitta ainda vestiu sapatos e luvas brancas.

