Home
>
Famosos
>
Anitta troca mensagens com Cardi B. nas redes sociais

Anitta troca mensagens com Cardi B. nas redes sociais

Ideia começou em live feita pela americana com fãs

Agência Folha Press

Publicado em 16 de julho de 2019 às 18:53

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta, 26, e Cardi B., 26, trocaram mensagens nas redes sociais planejando uma possível parceria musical. Tudo começou durante uma live que a cantora Cardi B. fez pelo Instagram na segunda-feira (15). Mesmo após cancelar a sua presença no Rock in Rio, um internauta perguntou se a artista faria uma parceria com a brasileira Anitta, e ela respondeu: "Eu adoraria!".

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Pocah vive romance com ex de Anitta, diz colunista

Anitta não perdeu tempo e escreveu para a americana. "Ok, Cardi B. Após eu desmaiar ouvindo você dizer que amaria gravar comigo, eu tenho que dizer que eu tenho a música perfeita para nós. Eu tenho visto você ouvir funk brasileiro. A faixa é o melhor funk de todos os tempos. Vamos nessa", escreveu a brasileira.

Recentemente, Cardi B. publicou um vídeo ouvindo a música "Ela É do Tipo", do brasileiro Kevin O Cris.

> Cardi B gasta US$ 80 mil em diamantes para bebê 

A americana respondeu carinhosamente para Anitta: "Só se você me ensinar português", e a brasileira rebateu: "Fácil, eu já ensinei a Madonna para um funk que fizemos juntas!"

Cardi B. anunciou neste fim de semana que não poderia mais se apresentar no Rock in Rio "por motivos pessoais", segundo informou a assessoria de imprensa da artista. Em seu lugar, se apresentará a cantora Elle Goulding. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais