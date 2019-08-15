Anitta revela que terá o pai como assistente de palco em nova atração

Publicado em 15 de agosto de 2019 às 22:46
Anitta, 26, contou nesta quinta-feira (15), que seu pai, Mauro Machado, vai fazer parte da segunda temporada de "Anitta Entrou no Grupo", game show que ela comanda no Multishow.
"O povo está gostando dele. E ele é uma comédia. Às vezes, fala umas merdas, mas se falar ao vivo, eu dou uns cortes nele."
Machado tem chamado a atenção do público ao defender a filha e apoiar o namoro dela com o surfista Pedro Scooby. Na atração, que estreia na próxima terça (20), ele vai atuar como uma espécie de assistente de palco da cantora.
O primeiro dos seis episódios terá como convidados a banda Melim e o grupo É o Tchan.
Na dinâmica do programa, os participantes devem cantar músicas um do outro e também da anfitriã. Além disso, Anitta também canta músicas deles. "Imagina o Melim todo fofo cantando as músicas do É o Tchan. Vai ser demais", afirmou a cantora.
As outras batalhas anunciadas por ela são entre Ferrugem e Kevinho, e Elba Ramalho e Ludmilla. As duas últimas não foram divulgadas.
Questionada sobre quem ela gostaria que participasse do programa, Anitta citou a cantora Joelma. "Eu fico tentando ela para tudo, mas ela nunca pode. Até no meu aniversário, mas a Joelma nunca pode. É babado", disse.
