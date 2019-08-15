Anitta revela que terá o pai como assistente de palco em nova atração

O pai de Anitta, Mauro Machado, vai fazer parte da segunda temporada de "Anitta Entrou no Grupo", game show que ela comanda no Multishow

Publicado em 15 de agosto de 2019 às 22:46 - Atualizado há 6 anos

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @maisanittamenosrecalque

Anitta, 26, contou nesta quinta-feira (15), que seu pai, Mauro Machado, vai fazer parte da segunda temporada de "Anitta Entrou no Grupo", game show que ela comanda no Multishow.

"O povo está gostando dele. E ele é uma comédia. Às vezes, fala umas merdas, mas se falar ao vivo, eu dou uns cortes nele."

Machado tem chamado a atenção do público ao defender a filha e apoiar o namoro dela com o surfista Pedro Scooby. Na atração, que estreia na próxima terça (20), ele vai atuar como uma espécie de assistente de palco da cantora.

O primeiro dos seis episódios terá como convidados a banda Melim e o grupo É o Tchan.

Na dinâmica do programa, os participantes devem cantar músicas um do outro e também da anfitriã. Além disso, Anitta também canta músicas deles. "Imagina o Melim todo fofo cantando as músicas do É o Tchan. Vai ser demais", afirmou a cantora.

As outras batalhas anunciadas por ela são entre Ferrugem e Kevinho, e Elba Ramalho e Ludmilla. As duas últimas não foram divulgadas.

Questionada sobre quem ela gostaria que participasse do programa, Anitta citou a cantora Joelma. "Eu fico tentando ela para tudo, mas ela nunca pode. Até no meu aniversário, mas a Joelma nunca pode. É babado", disse.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta