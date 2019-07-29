Home
Anitta revela que quer ter 'vários filhos'

De acordo com ela, a trajetória como artista de palco vai se encerrar aos 30 anos.

Agência Folha Press

Publicado em 29 de julho de 2019 às 23:14

 - Atualizado há 6 anos

Anitta e o namorado Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

A carreira de sucesso da cantora Anitta, 26, está perto do fim. De acordo com ela, a trajetória como artista de palco vai se encerrar aos 30 anos.

"Trabalho porque gosto, porque me dá prazer. Se parasse agora, sentiria falta. Vou parar quando fizer 30 anos [em 2023], porque não quero voltar com 40 ao mesmo ritmo de antes. Sou muito organizada, gosto de separar as coisas. Quero seguir trabalhando com o que já faço hoje além da carreira artística, que é no ramo empresarial, consultoria, na parte criativa", disse em entrevista à Marie Claire.

Segundo a artista, depois da aposentadoria a ideia é ter filhos. E não será só um ou dois. "Quero ter vários, muitos. Gosto de casa cheia. Quero adotar também. Só que é um plano para depois. Se acontecesse de engravidar agora, paciência. Não abortaria pelas minhas crenças religiosas", afirmou.

O atual namorado, o surfista Pedro Scooby, 30, já tem dois filhos do casamento com Luana Piovani, 42. E por falar nele, a cantora contou à revista que já teve um envolvimento rápido com ele um tempo atrás, mas que quase não deu certo. 

"Nos conhecemos há três anos, numa festa. Quando ele estava dando em cima de mim, falei: 'Não fico com homem casado, não'. Ele respondeu que estava solteiro e me mostrou umas matérias. Aí pensei: 'Ah, vou pegar porque esse cara é gato, hein?'. Peguei", contou.

Na ocasião, Anitta ainda não estava estourada nas rádios do Brasil e do mundo como está hoje e preferiu se reservar. 'Não queria fazer nada que as pessoas pudessem saber, porque iriam achar que eu era pivô de separação e tenho pavor dessas coisas. Não quero me envolver em treta de ninguém. Não fico conversando de ex com meu namorado, não. Converso sobre mim. Respeito a família dele, o passado, não me meto."

