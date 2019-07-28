Será?

Anitta ostenta anel de diamantes e fãs falam em noivado com Scooby

Pedro Scooby assumiu namoro com Anitta em uma viagem a Bali

Publicado em 28 de julho de 2019 às 22:03 - Atualizado há 6 anos

A cantora Anitta ostenta anelzão de diamantes em vídeo no Instagram; fãs falam em noivado com seu atual namorado, Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Ao publicar um vídeo conversando com os fãs nas redes sociais neste sábado (27), durante passagem pela Bélgica, um detalhe na mão de Anitta, 26, chamou a atenção de seus seguidores.

Deitada ao lado de Scooby em uma cama de hotel um dia antes da performance no festival Tomorrowland, a cantora exibiu durante todo o vídeo um anel de brilhantes no dedo da mão direita.

Fãs começaram a especular que a joia seria sinal de um possível noivado com seu atual namorado, o surfista Pedro Scooby, 30, ex de Luana Piovani.

O casal confirmou o relacionamento há quase dois meses durante uma viagem a Bali, na Indonésia.

Anitta não se pronunciou sobre dar o próximo passo no namoro. Vale ressaltar, porém, que o anel pode ser visto no dedo médio da mão direita, e não no anelar.

