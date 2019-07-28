Home
>
Famosos
>
Anitta ostenta anel de diamantes e fãs falam em noivado com Scooby

Anitta ostenta anel de diamantes e fãs falam em noivado com Scooby

Pedro Scooby assumiu namoro com Anitta em uma viagem a Bali

Agência Folha Press

Publicado em 28 de julho de 2019 às 22:03

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Anitta ostenta anelzão de diamantes em vídeo no Instagram; fãs falam em noivado com seu atual namorado, Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Ao publicar um vídeo conversando com os fãs nas redes sociais neste sábado (27),  durante passagem pela Bélgica, um detalhe na mão de Anitta, 26, chamou a atenção de seus seguidores.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Sensitiva: Anitta e Scooby vão terminar, mas sexo é intenso

Deitada ao lado de Scooby em uma cama de hotel um dia antes da performance no festival Tomorrowland, a cantora exibiu durante todo o vídeo um anel de brilhantes no dedo da mão direita. 

Fãs começaram a especular que a joia seria sinal de um possível noivado com seu atual namorado, o surfista Pedro Scooby, 30, ex de Luana Piovani.

O casal confirmou o relacionamento há quase dois meses durante uma viagem a Bali, na Indonésia.

Anitta não se pronunciou sobre dar o próximo passo no namoro. Vale ressaltar, porém, que o anel pode ser visto no dedo médio da mão direita, e não no anelar.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

luana piovani pedro scooby

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais