Home
>
Famosos
>
Anitta leiloa encontro durante jantar beneficente: "Vou dar beijo"

Anitta leiloa encontro durante jantar beneficente: "Vou dar beijo"

"É isso, gente, esse leilão vai ser uma tarde com a gente. Não vai ser truque. Vou dar beijo, abraçar, não vou ficar contando horário no relógio", disse ela, durante evento