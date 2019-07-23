Massagens e movimentos

Anitta fez curso para melhorar sexo: "Como se faz o movimento"

Cantora detalhou como funciona o curso de massagem tântrica: "Tem que contratar um professor, um modelo... Um cara chega e o professor explica como se faz o movimento"

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:49 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta abriu o jogo para um programa colombiano, onde falou de seu desempenho na cama. Durante o bate-papo, a poderosa entregou que já fez um curso para melhorar o sexo e aprender alguns truques.

"Sabia que tem um curso de tocar testículos no Brasil? Não só ovos, mas todo o instrumento. Eu já fiz!", contou, indicando que foram contratados professor e modelo na ocasião:

"É um curso completo. Com as mãos. É um curso de massagem tântrica, nas partes íntimas. Tem que contratar um professor, um modelo... Um cara chega e o professor explica como se faz o movimento. Eu juro! O homem fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem".

Atualmente Anitta vive um romance com Pedro Scooby, o surfista ex-namorado de Luana Piovani, com quem sempre troca declarações polêmicas na web.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta