Anitta fez curso para melhorar sexo: "Como se faz o movimento"

Cantora detalhou como funciona o curso de massagem tântrica: "Tem que contratar um professor, um modelo... Um cara chega e o professor explica como se faz o movimento"

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:49

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta abriu o jogo para um programa colombiano, onde falou de seu desempenho na cama. Durante o bate-papo, a poderosa entregou que já fez um curso para melhorar o sexo e aprender alguns truques. 

"Sabia que tem um curso de tocar testículos no Brasil? Não só ovos, mas todo o instrumento. Eu já fiz!", contou, indicando que foram contratados professor e modelo na ocasião:

"É um curso completo. Com as mãos. É um curso de massagem tântrica, nas partes íntimas. Tem que contratar um professor, um modelo... Um cara chega e o professor explica como se faz o movimento. Eu juro! O homem fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem".

Atualmente Anitta vive um romance com Pedro Scooby, o surfista ex-namorado de Luana Piovani, com quem sempre troca declarações polêmicas na web.

