TRETA

Anitta diz não ser mais amiga de Pabllo Vittar, mas admira trabalho dela

Cantora falou também sobre sua relação com J Balvin e a influência de Madonna

Publicado em 17 de julho de 2019 às 21:59 - Atualizado há 6 anos

Anitta e Pabllo Vittar: desentendimentos começaram após drag queen cobrar preço cheio para apresentação em evento da funkeira Crédito: Montagem Gazeta Online

Depois de darem indícios de que poderiam ter se reconciliado, Anitta, 26, e Pabllo Vittar, 24,parece que continuam brigadas, sem previsão de fazer as pazes no mundo pop.

Durante uma entrevista para um veículo de imprensa da Colômbia, a dona de "Vai Malandra" contou que ela e a drag queen não são mais amigas realmente, mas que a admiração de Anitta por Pabllo ainda é muito grande porque elas passaram por boas coisas juntas.

"Pabllo Vittar foi parte da minha vida, hoje não somos mais amigas, mas admiro seu trabalho, e admito que tudo que passamos em nossa vida e nossa carreira foi muito especial e muito bonito", contou Anitta, durante uma entrevista em vídeo.

Na mesma entrevista, Anitta contou um pouco mais sobre como foi a experiência de gravar uma música ao lado de Madonna, 60. Elas gravaram juntas "Faz Gostoso", faixa funk que está presente no 14º álbum da cantora, "Madame X".

"Foi muito especial. Ela é importante para as mulheres por sua liberdade... E passava um filme em minha cabeça toda vez que estávamos juntas", finalizou a cantora, dizendo que J Blavin é sangue do sangue dela. "Somos irmãos".

ENTENDA A BRIGA

Anitta e Pabllo Vittar lançaram "Sua Cara" ao lado de Diplo, 40, em 2017. A briga entre elas surgiu depois do clipe desta faixa, em que Anitta acusa Pabllo de não ter pago nenhuma parte da produção audiovisual que foi gravada em Marrocos e custou, segundo um áudio vazado por Leo Dias, mais de US$ 70 mil (cerca de R$ 250 mil). Em setembro de 2018, áudios de Anitta sobre os custos do clipe "Sua Cara" (gravado com Pabllo Vittar e Major Lazer) vazaram e levantaram a questão de que a cantora teria pago sozinha todas as despesas da produção, num total de US$ 70 mil (cerca de R$ 250 mil).

Após a gravação, Pabllo teria pedido um cachê alto para participar de uma edição da festa Combatchy, criada pela própria Anitta, o que teria gerado a resposta em áudio.

"O jato era caríssimo, o clipe eu tava pagando sozinha, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser, se eu pegasse e falasse assim: 'Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito'. Agora o clipe caro pra cacete, US$ 70 mil. US$ 70 mil, amor! Sou pão dura? Para ficar pagando jato pra galera ir com a bunda no sol? Não preciso meu filho! Sou de Honório Gurgel, meu filho. Passei muito perrengue na minha vida", dizia ela no áudio.

Desde então, as duas quase não tocaram no assunto, mas Vittar chegou a dizer que não tinha raiva de Anitta, apesar de elas não se falarem nem serem amigas. "Eu não desejo nenhum mal para ela. Sempre acompanho os lançamentos dela. Mandei mensagem para ela no final de ano, desejando um ótimo ano, que Deus abençoe sempre ela. Sou muito grata por tudo que ela fez por mim, apesar de tanta fuxicada", disse em uma entrevista à rádio O Dia.

Recentemente, uma fã disse a Anitta que adoraria que ela e Pabllo Vittar voltassem a se falar. "Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa Sincera não tem por que não voltar", respondeu Anitta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta