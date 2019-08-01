Nova equipe

Anitta arma mudanças na carreira: "Passar o bastão"

Cantora agregou mais uma figura à sua equipe de gestão

"Nos próximos meses terei 3 grandes anúncios para fazer pra vocês. O primeiro deles deixo aqui hoje com um sentimento de esperança, leveza e felicidade. Depois de 5 anos cuidando da minha própria carreira, decidi passar o bastão adiante. Ser minha própria empresária e artista ao mesmo tempo foi a maior e melhor experiência da minha vida. Amadureci, cresci e aprendi muito. Foi uma missão que me trouxe muito orgulho e sentimento de capacidade, mas também muito cansaço. Alcancei todos os objetivos que tinha traçado em minha cabeça. E um deles era esse: estar na melhor posição possível estrategicamente para fechar o negócio ideal para mim", explicou Anitta, ao lado de Brandon e do irmão, Renan Machado.

"Agora, 5 anos depois, posso dizer que preparei perfeitamente minha equipe de amigos fiéis, escudeiros e competentes para cuidarem de mim, como se fosse eu mesma, para que eu possa ter um pouco mais de tempo pra mim. E agora depois de muita busca encontrei a versão gringa da minha cabeça. Na verdade, da mistura entre a minha cabeça e a do meu irmão, que sempre fez a balança perfeita para as minhas loucuras. Brandon chega à nossa família Anitta, assim como todos que estão aqui chegaram, aprendendo humildemente sobre nós, com muito respeito a tudo que construímos e com muita vontade de vencer. E, claro, me fazer feliz como artista e ser humano. Que seja um bom novo ciclo. (Já aviso aos invejosos que pretendem encher o moço de olho grande que não sou besta e antes desse anúncio já coloquei o nome do rapaz em todas as rodas de reza espalhadas pelo mundo todo em todas as religiões possíveis, ok? Então nem percam seu tempo e dinheiro, beijão)", continuou.