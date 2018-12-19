Angel da Victoria's Secret pega praia na Curva da Jurema

19/12/2018 - Angel da Victoria's Secret, Candice Swanepoel curte dia de praia na Curva da Jurema, em Vitória, com amigas e filho Crédito: Instagram/@angelcandices

Tem modelo internacional dando pinta numa das praias mais famosas da Capital capixba. Candice Swanepoel pegou um dia de sol na Curva da Jurema, nesta terça-feira (18), e publicou os momentos de lazer com amigos e filho no seu Instagram.

Por sinal, Candice é figurinha fácil no local. Casada com o modelo Hermann Nicoli, que tem família residindo em Vitória, a modelo, sempre que consegue espaço em sua agenda de trabalho, dá um pulinho na Curva, como é chamada a praia pelos capixabas.

Nesta terça (18), ao lado de amigos, a angel da Victoria's Secret, que cresceu em uma fazenda, aproveitou para levar o filho mais velho, Anacan Swanepoel Nicoli, 2 anos. Para os que pensam que modelo não é gente como a gente, Candice publicou um clique tomando uma cervejinha.