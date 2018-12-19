Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CURTINDO O SOLZÃO

Angel da Victoria's Secret pega praia na Curva da Jurema

Candice Swanepoel aproveitou o dia de sol para colocar o bronze em dia

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 17:29
19/12/2018 - Angel da Victoria's Secret, Candice Swanepoel curte dia de praia na Curva da Jurema, em Vitória, com amigas e filho Crédito: Instagram/@angelcandices
Tem modelo internacional dando pinta numa das praias mais famosas da Capital capixba. Candice Swanepoel pegou um dia de sol na Curva da Jurema, nesta terça-feira (18), e publicou os momentos de lazer com amigos e filho no seu Instagram.
Por sinal, Candice é figurinha fácil no local. Casada com o modelo Hermann Nicoli, que tem família residindo em Vitória, a modelo, sempre que consegue espaço em sua agenda de trabalho, dá um pulinho na Curva, como é chamada a praia pelos capixabas.
Nesta terça (18), ao lado de amigos, a angel da Victoria's Secret, que cresceu em uma fazenda, aproveitou para levar o filho mais velho, Anacan Swanepoel Nicoli, 2 anos. Para os que pensam que modelo não é gente como a gente, Candice publicou um clique tomando uma cervejinha.
No último mês, Candice participou do famoso Victoria's Secret Fashion Show 2018. Esta foi o 11º desfile da sul-africana, que no ano passado entrou grávida na passarela. Vale lembrar que a modelo deu à luz Ariel em junho deste ano, em sua casa em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados