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Polêmica

Alice Wegmann se pronuncia e nega ter sido amante de Arthur Aguiar

A atriz, que teve um relacionamento com o ator em 2012, afirma que ele já estava solteiro quando começaram a relação

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:02
Alice Wegmann foi apontada como uma das amantes de Arthur Aguiar
Alice Wegmann foi apontada como uma das amantes de Arthur Aguiar Crédito: Reprodução | Redes sociais
Alice Wegmann, 24, usou suas redes sociais neste sábado (4) para se pronunciar a respeito do imbróglio envolvendo a separação de Arthur Aguiar, 31, e Mayra Cardi, 36, que acusa o ator de traí-la com diversas mulheres durante o casamento dos dois.
Agora, a vida amorosa de Arthur está sendo escrutinada na internet. A atriz, que teve um relacionamento com o ator em 2012, foi apontada como "amante" dele enquanto o ator ainda namorava com Lua Blanco, 33, que era colega de elenco dele na versão brasileira de "Rebelde" (Record).

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Alice negou a informação e disse que ele não estava comprometido quando os dois começaram. "Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo", afirmou. "De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres."
Em resposta a seguidores que contaram que se manifestaram contra a atriz na ocasião, ela respondeu: "Eu sofri, viu, gente".

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