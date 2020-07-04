Alice Wegmann se pronuncia e nega ter sido amante de Arthur Aguiar

Alice Wegmann foi apontada como uma das amantes de Arthur Aguiar Crédito: Reprodução | Redes sociais

Alice Wegmann, 24, usou suas redes sociais neste sábado (4) para se pronunciar a respeito do imbróglio envolvendo a separação de Arthur Aguiar, 31, e Mayra Cardi, 36, que acusa o ator de traí-la com diversas mulheres durante o casamento dos dois.

Agora, a vida amorosa de Arthur está sendo escrutinada na internet. A atriz, que teve um relacionamento com o ator em 2012, foi apontada como "amante" dele enquanto o ator ainda namorava com Lua Blanco, 33, que era colega de elenco dele na versão brasileira de "Rebelde" (Record).

Alice negou a informação e disse que ele não estava comprometido quando os dois começaram. "Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo", afirmou. "De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres."