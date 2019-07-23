Adriane Galisteu fará última tentativa de inseminação artificial

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:26
- Atualizado há 6 anos
Adriane Galisteu pretende fazer nova tentativa para engravidar via inseminação artificial. A última não deu certo. A apresentadora fez o procedimento após o fim das gravações da novela O Tempo Não Para.
De acordo com informações do colunista Leo Dias, Adriane deve fazer o procedimento quando voltar ao Brasil. Ela, a mãe e o filho Vittório passam férias em Portugal. "Vai ser minha última tentativa. Se for para ser, será", declarou.
Adriane Galisteu, 46 anos, é casada com o estilista Alexandre Iódice desde 2011.
A apresentadora deu um prazo para ela mesma conseguir engravidar: "Me dei até o final do ano", enfatizou Galisteu.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o