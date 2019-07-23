Será que vai?

Adriane Galisteu fará última tentativa de inseminação artificial

Apresentadora deu prazo de até o fim do ano

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:26 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

Adriane Galisteu pretende fazer nova tentativa para engravidar via inseminação artificial. A última não deu certo. A apresentadora fez o procedimento após o fim das gravações da novela O Tempo Não Para.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, Adriane deve fazer o procedimento quando voltar ao Brasil. Ela, a mãe e o filho Vittório passam férias em Portugal. "Vai ser minha última tentativa. Se for para ser, será", declarou.

Adriane Galisteu, 46 anos, é casada com o estilista Alexandre Iódice desde 2011.

A apresentadora deu um prazo para ela mesma conseguir engravidar: "Me dei até o final do ano", enfatizou Galisteu.

