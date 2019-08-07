70 mil dólares: Anitta relembra polêmica com Pabllo Vittar após post

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:02
Anitta não gostou nada de ser referenciada por um post da Serasa no Instagram. Na brincadeira, a empresa de crédito compartilhou nesta terça (6) uma imagem fazendo alusão à confusão da Poderosa com Pabllo Vittar sobre os gastos com clipe "Sua Cara".
Na ocasião, os áudios que vazaram de conversas das cantoras davam conta de que as duas teriam se desentendido por algo que teria a ver com US$ 70 mil. Desde então, a relação das artistas nunca mais foram as mesmas.
"Nunca disse que ninguém me deve dinheiro. Meu áudio foi um desabafo por ter sido chamada de pão dura quando na verdade eu estava era fazendo das tripas coração pra fazer um projeto caro acontecer e dar certo como sempre faço. Jamais divulgo publicamente minhas decepções com as pessoas. O áudio foi viralizado por estas pessoas, provavelmente, por acharem que pelo meu tom de voz revoltado as pessoas se voltariam contra mim. Mas o tiro saiu pela culatra porque acho que as pessoas entendem que sou humana e também posso me chatear. Qualquer pedido de desculpas sobre algumas coisas valeriam muito mais de que qualquer dólar. Só não acho divertido fazer piada. Meu pai e minha mãe tiveram problemas com Serasa durante toda a minha adolescência e eu chorava diariamente por medo de perder as pouquíssimas coisas que tínhamos. De não ter onde morar. Nem tinha entendimento pra saber se isso era possível ou não. Mas morria de medo", escreveu ela.
