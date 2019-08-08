'Vamos conhecer a Anitta', comemoram filhos de Scooby em vídeo de Piovani

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 14:36
- Atualizado há 6 anos
Os filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby finalmente irão passar uma temporada de férias com o pai e conhecerão Anitta. Dom, Bem e Liz irão para a Califórnia, nos Estados Unidos.
No início da semana, Luana falou que "está se preparando" para que os filhos conheçam a cantora, em resposta a alguns fãs em seu Instagram.
Nesta quarta-feira, 7, a atriz divulgou um vídeo com Dom e Bem em que as crianças parecem animadas com a viagem. "A gente vai para a Califórnia e lá vai ter uma pista, uma piscina, um trampolim", enumera Dom.
O garoto também comemora: "E nós vamos conhecer a Anitta!". Ao ouvir o irmão, o pequeno Bem grita: "E vamos conhecer a Ludmilla!". Luana Piovani explicou ao filho que eles já conheceram a Ludmilla.
Assista ao vídeo:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o