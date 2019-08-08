Home
'Vamos conhecer a Anitta', comemoram filhos de Scooby em vídeo de Piovani

Dom e Bem passarão uma temporada com o pai na Califórnia, nos Estados Unidos

Agência Estado

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 14:36

A atriz a apresentadora Luana Piovani Crédito: Divulgação

Os filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby finalmente irão passar uma temporada de férias com o pai e conhecerão Anitta. Dom, Bem e Liz irão para a Califórnia, nos Estados Unidos.

No início da semana, Luana falou que "está se preparando" para que os filhos conheçam a cantora, em resposta a alguns fãs em seu Instagram.

Nesta quarta-feira, 7, a atriz divulgou um vídeo com Dom e Bem em que as crianças parecem animadas com a viagem. "A gente vai para a Califórnia e lá vai ter uma pista, uma piscina, um trampolim", enumera Dom.

O garoto também comemora: "E nós vamos conhecer a Anitta!". Ao ouvir o irmão, o pequeno Bem grita: "E vamos conhecer a Ludmilla!". Luana Piovani explicou ao filho que eles já conheceram a Ludmilla.

Assista ao vídeo:

