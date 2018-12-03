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Direção de Steve McQueen

Viola Davis dá vida à protagonista de 'As Viúvas'

É o quarto longa dirigido por Steve McQueen

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 12:37
Viola Davis em "As Viúvas", onde dá vida à protagonista Veronica Crédito: Reprodução/Divulgação
Temas angustiantes e polêmicos marcam a breve filmografia de Steve McQueen, diretor de 'Hunger', 'Shame' e também de '12 Anos de Escravidão' - que ganhou o Oscar 2014 em três categorias, incluindo a de melhor filme. Mas o seu quarto longa-metragem, As Viúvas, segue um outro caminho - nele, personagens comuns têm suas vidas unidas por conta da violência e da corrupção nas ruas de Chicago.
Após perderem seus maridos em um assalto malsucedido, três mulheres se veem desamparadas e envolvidas nas trapaças de seus companheiros. Entre elas, Veronica Rawlins, interpretada por Viola Davis, recebe ameaça de um criminoso que exige o pagamento de uma dívida de dois milhões de dólares, roubados pelo marido Harry (Liam Neeson). O criminoso é Jamal Manning (Brian Tyree Henry), candidato a vereador corrupto e oponente de Jack Mulligan (Colin Farrell), político que luta para manter o assento de vereador de sua família há 60 anos.
Na trama, a corrupção toma várias formas enquanto Veronica cria um plano para roubar cinco milhões e pede ajuda das outras duas viúvas. Cada uma delas está abalada por seus próprios dilemas - que acrescentam carga dramática ao que poderia ser apenas mais um filme de suspense com tiros e explosões.
Diante dos riscos, as mulheres descobrem mais sobre si mesmas e indicam que, mesmo em uma história aparentemente comum, personagens criados por Steve McQueen são sempre complexos.

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