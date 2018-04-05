Simone e Simaria prometem show com clássicos no Villa Mix

Não é a primeira vez que as coleguinhas Simone & Simaria se apresentam por aqui, mas, como elas próprias cantam: Quando o mel é bom, a abelha sempre volta.
Segundo Simone, a dupla está preparando uma apresentação animada para que os fãs capixabas dancem e se divirtam bastante no Villa Mix, que rola no próximo sábado (14), em Carapina. Podem esperar que não vai faltar nenhum dos nossos sucessos, comenta, retificando que não ficarão de fora Duvido Você Não Tomar Uma e Loka.
Em entrevista ao Gazeta Online, a dupla garante contar com o carinho do público para deixar a noite ainda mais especial. Bora brocar desta vez! Preparem-se, fizeram coro as irmãs.
Uma das novidades prometidas para o Villa Mix é o show do novo DVD, Live. Além de todas (as músicas) que o público já conhece, vamos levar, é claro, os nossos novos hits, Paga de Solteiro Feliz e Ta Tum Tum, revela Simone. Confira abaixo o bate-papo com a dupla.
GAZETA ONLINE: Já não é a primeira vez que vêm ao Espírito Santo. Mas, agora, como será o show? Terá alguma novidade? O que o público pode esperar?
SIMONE: Estamos preparando um show animado, para todos os nossos fãs cantarem e dançarem muito. Podem esperar que não vai faltar sucessos tanto do Bar das Coleguinhas, como do novo DVD Live, entre elas Meu Violão e Nosso Cachorro, Quando o Mel é Bom, Duvido Você Não Tomar Uma, Regime Fechado, Loka e, claro, os novos hits Paga de Solteiro Feliz e Ta Tum Tum.
GAZETA ONLINE: Ainda falando em preferência de música, que músicas têm gostado mais de ouvir ultimamente? Tem algum motivo especial?
SIMARIA: Rapaz, eu escuto música o dia inteiro. Musica faz bem pra alma. Eu ouço de tudo, mas sou realmente apaixonada por musica latina e internacional.
GAZETA ONLINE: Para daqui para frente: novos trabalhos à vista? CD, DVD, shows? Apresentações no Espírito Santo?
SIMARIA: Sim, estamos pensando em gravar um novo DVD mais para o final do ano, em um lugar incrível, aguardem! (Risos). Até lá, trabalharemos singles e continuaremos cantando e levando o nosso show por todo Brasil.
GAZETA ONLINE: Falando em Espírito Santo: tem alguma coisa do público daqui que as encanta? Algo que vocês gostem mais e que seja positivo para vocês como artistas?
SIMONE: Temos um carinho muito grande pelos capixabas. Somos sempre recebidas com muito amor e respeito, por todos. Isso é extremamente gratificante e nos faz querer voltar cada vez mais rápido para este estado maravilhoso.
SERVIÇO
Villa Mix Festival Vitória
Quando: 14 de abril
Onde: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra
Atrações: Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Jonas Esticado, Aviões, Cleber & Cauan e Luan Santana
Ingressos: R$ 50 (pista/1º lote/meia); R$ 100 (pista/1º lote/inteira); R$ 100 (área vip/1º lote/meia); R$ 200 (área vip/1º lote/inteira); R$ 245 (open bar); R$ 350 (Brahma Golden Extra Vip)
Ponto de venda: www.ticmix.com.br
Informações: www.villamixfestival.com.br