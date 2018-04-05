Simone e Simaria prometem show com clássicos no Villa Mix

Simone e Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneesimaria

Não é a primeira vez que as coleguinhas Simone & Simaria se apresentam por aqui, mas, como elas próprias cantam: Quando o mel é bom, a abelha sempre volta.

Segundo Simone, a dupla está preparando uma apresentação animada para que os fãs capixabas dancem e se divirtam bastante no Villa Mix, que rola no próximo sábado (14), em Carapina. Podem esperar que não vai faltar nenhum dos nossos sucessos, comenta, retificando que não ficarão de fora Duvido Você Não Tomar Uma e Loka.

Em entrevista ao Gazeta Online, a dupla garante contar com o carinho do público para deixar a noite ainda mais especial. Bora brocar desta vez! Preparem-se, fizeram coro as irmãs.

Uma das novidades prometidas para o Villa Mix é o show do novo DVD, Live. Além de todas (as músicas) que o público já conhece, vamos levar, é claro, os nossos novos hits, Paga de Solteiro Feliz e Ta Tum Tum, revela Simone. Confira abaixo o bate-papo com a dupla.

GAZETA ONLINE: Já não é a primeira vez que vêm ao Espírito Santo. Mas, agora, como será o show? Terá alguma novidade? O que o público pode esperar?

SIMONE: Estamos preparando um show animado, para todos os nossos fãs cantarem e dançarem muito. Podem esperar que não vai faltar sucessos tanto do Bar das Coleguinhas, como do novo DVD Live, entre elas Meu Violão e Nosso Cachorro, Quando o Mel é Bom, Duvido Você Não Tomar Uma, Regime Fechado, Loka e, claro, os novos hits Paga de Solteiro Feliz e Ta Tum Tum.

GAZETA ONLINE: Ainda falando em preferência de música, que músicas têm gostado mais de ouvir ultimamente? Tem algum motivo especial?

SIMARIA: Rapaz, eu escuto música o dia inteiro. Musica faz bem pra alma. Eu ouço de tudo, mas sou realmente apaixonada por musica latina e internacional.

GAZETA ONLINE: Para daqui para frente: novos trabalhos à vista? CD, DVD, shows? Apresentações no Espírito Santo?

SIMARIA: Sim, estamos pensando em gravar um novo DVD mais para o final do ano, em um lugar incrível, aguardem! (Risos). Até lá, trabalharemos singles e continuaremos cantando e levando o nosso show por todo Brasil.

GAZETA ONLINE: Falando em Espírito Santo: tem alguma coisa do público daqui que as encanta? Algo que vocês gostem mais e que seja positivo para vocês como artistas?

SIMONE: Temos um carinho muito grande pelos capixabas. Somos sempre recebidas com muito amor e respeito, por todos. Isso é extremamente gratificante e nos faz querer voltar cada vez mais rápido para este estado maravilhoso.

SERVIÇO

Villa Mix Festival Vitória

Quando: 14 de abril

Onde: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra

Atrações: Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Jonas Esticado, Aviões, Cleber & Cauan e Luan Santana

Ingressos: R$ 50 (pista/1º lote/meia); R$ 100 (pista/1º lote/inteira); R$ 100 (área vip/1º lote/meia); R$ 200 (área vip/1º lote/inteira); R$ 245 (open bar); R$ 350 (Brahma Golden Extra Vip)

Ponto de venda: www.ticmix.com.br