Servidores repudiam dossiês sobre funcionários da Secretaria da Cultura de Bolsonaro

Mario Frias assumiu em junho 2020 a Secretaria Especial da Cultura, no governo de Jair Bolsonaro Crédito: Instagram/mariofriasoficial

Servidores federais da Cultura vão divulgar uma nota em repúdio aos dossiês criados por radicais bolsonaristas e olavistas da Secretaria Especial da Cultura a respeito dos funcionários.

O documento foi elaborado em assembleia realizada nesta quinta (22) pelo Fórum da Cultura, que reúne associações de servidores da Cultura, e pelo Departamento de Educação e Cultura da Confederação Nacional dos Servidores Federais.

No texto, os servidores afirmam que consideram "aviltante o processo de perseguição e tentativa de controle político partidário ideológico por parte de alguns gestores do governo federal a servidores públicos, envolvendo a produção de dossiês e planilhas".​

Como revelou o jornal Folha de S.Paulo no domingo (18), os dossiês dividem os servidores em "militantes de esquerda", atacados, e conservadores, elogiados. A Secretaria Especial da Cultura não responde se os documentos têm influenciado nas políticas do órgão. Dois nomes criticados na planilha foram exonerados.