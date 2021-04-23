Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Servidores repudiam dossiês sobre funcionários da Secretaria da Cultura de Bolsonaro

Nota que será divulgada foi elaborada em assembleia nesta quinta (22)

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:30
Mario Frias assumiu em junho 2020 a Secretaria Especial da Cultura, no governo de Jair Bolsonaro
Mario Frias assumiu em junho 2020 a Secretaria Especial da Cultura, no governo de Jair Bolsonaro Crédito: Instagram/mariofriasoficial
Servidores federais da Cultura vão divulgar uma nota em repúdio aos dossiês criados por radicais bolsonaristas e olavistas da Secretaria Especial da Cultura a respeito dos funcionários.
O documento foi elaborado em assembleia realizada nesta quinta (22) pelo Fórum da Cultura, que reúne associações de servidores da Cultura, e pelo Departamento de Educação e Cultura da Confederação Nacional dos Servidores Federais.
No texto, os servidores afirmam que consideram "aviltante o processo de perseguição e tentativa de controle político partidário ideológico por parte de alguns gestores do governo federal a servidores públicos, envolvendo a produção de dossiês e planilhas".​
Como revelou o jornal Folha de S.Paulo no domingo (18), os dossiês dividem os servidores em "militantes de esquerda", atacados, e conservadores, elogiados. A Secretaria Especial da Cultura não responde se os documentos têm influenciado nas políticas do órgão. Dois nomes criticados na planilha foram exonerados.
Na nota, eles também cobram esclarecimento da pasta sobre o assunto. "Os servidores repudiam os atos e fatos relatados na referida matéria e solicitam a intervenção dos órgãos de controle, judiciais e legislativos, a fim de propor as apurações cabíveis", continua o texto.

Veja Também

Sob Bolsonaro, embates do setor cultural migram da política ao Judiciário

Sob Bolsonaro, Iphan vive paralisia mais longa desde antes da ditadura militar

Governo Bolsonaro nomeia ex-assessora de Crivella para a Secretaria de Cultura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Jair Bolsonaro Mário Frias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados