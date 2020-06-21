Sem poder fazer passeata, movimento Raulseixista realiza semana de lives

Passeata Raulseixista, em homenagem e lembrança a Raul Seixas, lotou ruas de Vitória em 2019 Crédito: Arquivo pessoal

De terça (23) a domingo (28), artistas vão à web para celebrar os 75 anos que faria Raul Seixas em 2020, realizando a Semana Viva Raul. O evento, que será transmitido direto do Centro de Vitória, no Espírito Santo, comemora a data e ainda promove uma série de debates e apresentações com músicos e personalidades artísticas que vão discutir as obras do cantor e suas criações.

"Raul fazendo 75 anos! Parece um menino neste mundo um tanto caduco. 31 anos do lado de lá e sempre presente. No dia de seu aniversário (dia 28), faremos um brinde a ele, um brinde virtual enquanto o disco voador não chega, (risos) " David Rocha - Idealizador da Semana Viva Raul

A agenda de lives possui desde apresentações musicais que vão homenagear a vasta discografia de Raul até discussão de temas que são marcas registradas e pontos de debate do artista. Entre os confirmados das atrações estão o músico Sandrera , Tiago Bittencourt (autor do livro O Raul Que Me Contaram) e Bruna Knupp.

Na primeira live de cada dia, teremos convidados discutindo esses temas presentes na obra de Raul. Na segunda transmissão, será hora de ludicidade. Teremos o Sarau da Barão, com leituras e poesias, e o rock n roll está garantido, detalha.

Segundo David, o evento, já que acontece em momento de pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, chega com uma carga de responsabilidade maior, mas também como um suspiro para os que estão seguindo regras mais rígidas de quarentena.

Pensar que estamos propondo uma semana de eventos abordando temas pontuais da obra de Raul e que poderá ser acessada por qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, é algo grande... É uma responsabilidade proporcional. Nossa expectativa é de chegar ao maior número de pessoas, reunir a galera para uma verdadeira festa, cada um na sua casa, cada um dentro de seu universo, mas conectados por uma rede e por sua paixão, corrobora.

PASSEATA VIRTUAL

Para o dia 21 de agosto, David adianta ao Divirta-se que ele e os demais organizadores do evento das lives pretendem fazer algo como uma passeata online. Trata-se de um segundo evento em homenagem a Raul Seixas, no entanto, com formato mais parecido à edição de 2019.

Pretendemos realizar esse segundo evento no dia 21 de agosto. Talvez uma passeata virtual, outro formato de live... Ainda estamos com muitas ideias em andamento, mas faremos algo bem bonito, complementa.

PROGRAMAÇÃO

23 DE JUNHO



20h: O Raul que me contaram. Com Tiago Bittencourt, mediação de Elaine Dal Gobbo



21h: MPBlues, duo com Fernando Nardi e Tom Beuquis





24 DE JUNHO



20h: Todo Homem e toda Mulher é uma Estrela com Juliana Abonízio, mediação de Fraga Ferri



21h: Sarau da Barão  Edição Especial Raul Seixas com Ruth-Léa





25 DE JUNHO



20h: A Lei de Thelema antes e depois do Raul com Frater QVIF, mediação de Vitor Cei



21h: Marcos Monteiro





26 DE JUNHO



20h: Pergunte ao Carimbador Maluco com Sylvio Passos, mediação de Wagner Jacot



21h: Carlos Rabello





27 DE JUNHO



20h: 1ª edição do projeto Todo Mundo Explica, com Carlos Guedes



21h: Bruna Knupp



21h30: Sandrera





28 DE JUNHO



17h: Aurelio Pedro



18h: O movimento de fãs de Raul: entre a admiração e a devoção com Rosana da Câmara, mediação de Everaldo Barreto



19h: Plactzumm, com Rony Almeida, Lele Garcia, Paula Lauzen

SERVIÇO