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Viva Raul Seixas

Sem poder fazer passeata, movimento Raulseixista realiza semana de lives

Transmissões serão para comemorar os 75 anos de Raul Seixas, o pai do rock brasileiro. Passeata física, que aconteceria no Centro de Vitória, pode ser realizada de forma virtual em agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 15:00

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 15:00

Passeata Raulseixista, em homenagem e lembrança a Raul Seixas, lotou ruas de Vitória em 2019
Passeata Raulseixista, em homenagem e lembrança a Raul Seixas, lotou ruas de Vitória em 2019 Crédito: Arquivo pessoal
De terça (23) a domingo (28), artistas vão à web para celebrar os 75 anos que faria Raul Seixas em 2020, realizando a Semana Viva Raul. O evento, que será transmitido direto do Centro de Vitória, no Espírito Santo, comemora a data e ainda promove uma série de debates e apresentações com músicos e personalidades artísticas que vão discutir as obras do cantor e suas criações.
A Semana Viva Raul é uma espécie de substituto da Passeata Raulseixista, que neste ano acabou não podendo ser realizada por conta do isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. É a primeira vez que organizamos um evento totalmente virtual, mas estamos nos adequando com essas ferramentas, conexões e tudo isso tornará o evento mais global, com mais pessoas de mais lugares participando, avalia David Rocha, um dos idealizadores do evento.
"Raul fazendo 75 anos! Parece um menino neste mundo um tanto caduco. 31 anos do lado de lá e sempre presente. No dia de seu aniversário (dia 28), faremos um brinde a ele, um brinde virtual enquanto o disco voador não chega, (risos) "
David Rocha - Idealizador da Semana Viva Raul

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A agenda de lives possui desde apresentações musicais que vão homenagear a vasta discografia de Raul até discussão de temas que são marcas registradas e pontos de debate do artista. Entre os confirmados das atrações estão o músico Sandrera, Tiago Bittencourt (autor do livro O Raul Que Me Contaram) e Bruna Knupp.
Na primeira live de cada dia, teremos convidados discutindo esses temas presentes na obra de Raul. Na segunda transmissão, será hora de ludicidade. Teremos o Sarau da Barão, com leituras e poesias, e o rock n roll está garantido, detalha.
Segundo David, o evento, já que acontece em momento de pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, chega com uma carga de responsabilidade maior, mas também como um suspiro para os que estão seguindo regras mais rígidas de quarentena.
Pensar que estamos propondo uma semana de eventos abordando temas pontuais da obra de Raul e que poderá ser acessada por qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, é algo grande... É uma responsabilidade proporcional. Nossa expectativa é de chegar ao maior número de pessoas, reunir a galera para uma verdadeira festa, cada um na sua casa, cada um dentro de seu universo, mas conectados por uma rede e por sua paixão, corrobora.

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PASSEATA VIRTUAL

Para o dia 21 de agosto, David adianta ao Divirta-se que ele e os demais organizadores do evento das lives pretendem fazer algo como uma passeata online. Trata-se de um segundo evento em homenagem a Raul Seixas, no entanto, com formato mais parecido à edição de 2019.
Pretendemos realizar esse segundo evento no dia 21 de agosto. Talvez uma passeata virtual, outro formato de live... Ainda estamos com muitas ideias em andamento, mas faremos algo bem bonito, complementa.

PROGRAMAÇÃO

  • 23 DE JUNHO
  • 20h: O Raul que me contaram. Com Tiago Bittencourt, mediação de Elaine Dal Gobbo
  • 21h: MPBlues, duo com Fernando Nardi e Tom Beuquis

  • 24 DE JUNHO
  • 20h: Todo Homem e toda Mulher é uma Estrela com Juliana Abonízio, mediação de Fraga Ferri
  • 21h: Sarau da Barão  Edição Especial Raul Seixas com Ruth-Léa

  • 25 DE JUNHO
  • 20h: A Lei de Thelema antes e depois do Raul com Frater QVIF, mediação de Vitor Cei
  • 21h: Marcos Monteiro

  • 26 DE JUNHO
  • 20h: Pergunte ao Carimbador Maluco com Sylvio Passos, mediação de Wagner Jacot
  • 21h: Carlos Rabello

  • 27 DE JUNHO
  • 20h: 1ª edição do projeto Todo Mundo Explica, com Carlos Guedes
  • 21h: Bruna Knupp
  • 21h30: Sandrera

  • 28 DE JUNHO
  • 17h: Aurelio Pedro
  • 18h: O movimento de fãs de Raul: entre a admiração e a devoção com Rosana da Câmara, mediação de Everaldo Barreto
  • 19h: Plactzumm, com Rony Almeida, Lele Garcia, Paula Lauzen

SERVIÇO

  • SEMANA VIVA RAUL | 75 ANOS DE RAUL SEIXAS

  • Plataforma: pelo Instagram @kavernistas

  • Data: entre 23 e 28 de junho de 2020, em horários pré-definidos

  • Ingressos: participação franca

  • Informações: pelas redes sociais dos realizadores (Kavernistas e Thelema)

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