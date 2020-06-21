Sem poder fazer passeata, movimento Raulseixista realiza semana de lives

De terça (23) a domingo (28), artistas vão à web para celebrar os 75 anos que faria Raul Seixas em 2020, realizando a Semana Viva Raul. O evento, que será transmitido direto do Centro de Vitória, no Espírito Santo, comemora a data e ainda promove uma série de debates e apresentações com músicos e personalidades artísticas que vão discutir as obras do cantor e suas criações.
A Semana Viva Raul é uma espécie de substituto da Passeata Raulseixista, que neste ano acabou não podendo ser realizada por conta do isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. É a primeira vez que organizamos um evento totalmente virtual, mas estamos nos adequando com essas ferramentas, conexões e tudo isso tornará o evento mais global, com mais pessoas de mais lugares participando, avalia David Rocha, um dos idealizadores do evento.
"Raul fazendo 75 anos! Parece um menino neste mundo um tanto caduco. 31 anos do lado de lá e sempre presente. No dia de seu aniversário (dia 28), faremos um brinde a ele, um brinde virtual enquanto o disco voador não chega, (risos) "
A agenda de lives possui desde apresentações musicais que vão homenagear a vasta discografia de Raul até discussão de temas que são marcas registradas e pontos de debate do artista. Entre os confirmados das atrações estão o músico Sandrera, Tiago Bittencourt (autor do livro O Raul Que Me Contaram) e Bruna Knupp.
Na primeira live de cada dia, teremos convidados discutindo esses temas presentes na obra de Raul. Na segunda transmissão, será hora de ludicidade. Teremos o Sarau da Barão, com leituras e poesias, e o rock n roll está garantido, detalha.
Segundo David, o evento, já que acontece em momento de pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, chega com uma carga de responsabilidade maior, mas também como um suspiro para os que estão seguindo regras mais rígidas de quarentena.
Pensar que estamos propondo uma semana de eventos abordando temas pontuais da obra de Raul e que poderá ser acessada por qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, é algo grande... É uma responsabilidade proporcional. Nossa expectativa é de chegar ao maior número de pessoas, reunir a galera para uma verdadeira festa, cada um na sua casa, cada um dentro de seu universo, mas conectados por uma rede e por sua paixão, corrobora.
PASSEATA VIRTUAL
Para o dia 21 de agosto, David adianta ao Divirta-se que ele e os demais organizadores do evento das lives pretendem fazer algo como uma passeata online. Trata-se de um segundo evento em homenagem a Raul Seixas, no entanto, com formato mais parecido à edição de 2019.
Pretendemos realizar esse segundo evento no dia 21 de agosto. Talvez uma passeata virtual, outro formato de live... Ainda estamos com muitas ideias em andamento, mas faremos algo bem bonito, complementa.
PROGRAMAÇÃO
- 23 DE JUNHO
- 20h: O Raul que me contaram. Com Tiago Bittencourt, mediação de Elaine Dal Gobbo
- 21h: MPBlues, duo com Fernando Nardi e Tom Beuquis
- 24 DE JUNHO
- 20h: Todo Homem e toda Mulher é uma Estrela com Juliana Abonízio, mediação de Fraga Ferri
- 21h: Sarau da Barão Edição Especial Raul Seixas com Ruth-Léa
- 25 DE JUNHO
- 20h: A Lei de Thelema antes e depois do Raul com Frater QVIF, mediação de Vitor Cei
- 21h: Marcos Monteiro
- 26 DE JUNHO
- 20h: Pergunte ao Carimbador Maluco com Sylvio Passos, mediação de Wagner Jacot
- 21h: Carlos Rabello
- 27 DE JUNHO
- 20h: 1ª edição do projeto Todo Mundo Explica, com Carlos Guedes
- 21h: Bruna Knupp
- 21h30: Sandrera
- 28 DE JUNHO
- 17h: Aurelio Pedro
- 18h: O movimento de fãs de Raul: entre a admiração e a devoção com Rosana da Câmara, mediação de Everaldo Barreto
- 19h: Plactzumm, com Rony Almeida, Lele Garcia, Paula Lauzen
SERVIÇO
- SEMANA VIVA RAUL | 75 ANOS DE RAUL SEIXAS
- Plataforma: pelo Instagram @kavernistas
- Data: entre 23 e 28 de junho de 2020, em horários pré-definidos
- Ingressos: participação franca
- Informações: pelas redes sociais dos realizadores (Kavernistas e Thelema)