Raul Seixas parou o Centro de Vitória em 1978 e vai parar de novo

Raul Seixas em Vitória Crédito: Cedoc/Rede Gazeta

Nesta quarta-feira, 21 de agosto de 2019, completam 30 anos da morte de um dos maiores ícones da música brasileira. Raul Seixas morreu aos 44 anos, vítima de uma parada cardíaca no dia 21 de agosto de 1989. Seu último show foi em 13 de agosto daquele ano, em Brasília.

Porém, 11 anos antes, o "Maluco Beleza" deu o ar da graça nas ruas do Centro de Vitória, mais precisamente na Rua 7. Seixas, que faria dois shows no Teatro Carlos Gomes, também no Centro, durante sua visita, aceitou o convite da TV Gazeta para andar no Centro Histórico e gravar um clip com ele. Tudo foi registrado e você pode conferir no vídeo.

"Eu estou imitando o Raul Seixas aqui. Tô fazendo o papel dele", diz ele no início da gravação, quando as pessoas se aglomeravam a sua volta.

O ex-produtor musical Marco Antônio é um dos que acompanharam o cantor bem de perto, e inclusive aparece nas imagens históricas. "Esta pessoa que está ao lado de Raul Seixas sou eu. O Raul esteve aqui para fazer um show e a Gazeta decidiu fazer o clipe na Rua 7 como se ele pedisse esmola", contou ao Bom Dia ES, em 2018.





PASSEATA

O cenário da gravação do clipe e da apresentação pública hoje se torna um espaço para homenagens. No Centro Histórico, a Praça Costa Pereira será o ponto de partida para a Passeata Raulseixista, que terá concentração às 18h30.

A saída está marcada para às 19h15, quando os fãs e interessados sairão em caminhada, em direção à Casa Porto de Artes Plásticas. Lá, a banda Brígida D'la Penha agita a programação de graça, depois dos shows de dois outros grupos musicais que vão se apresentar antes e durante a passeata. Vale lembrar que o evento é realizado em Vitória e em outras Capitais brasileiras.