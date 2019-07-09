"A Dona do Pedaço"

Rainer Cadete comemora papel em novela e fala sobre novos filmes

Ator é Téo, o fotógrafo das celebridades, em "A Dona do Pedaço", e ainda encara mais três personagens em filmes a serem lançados neste ano

Publicado em 9 de julho de 2019

Rainer Cadete, de 31 anos, vive entre Brasília - onde mora com toda a família - e Rio de Janeiro - local em que grava as superproduções de que participa. Mas tanta cosmopolia junta acabou refletindo no papel que o ator assumiu em "A Dona do Pedaço", trama em que deve protagonizar até o fim. Na trama de Walcyr Carrasco, ele é Téo, o fotógrafo das blogueiras e celebridades. Mas, além disso, também está a postos para atuar no longa-metragem da série "Carcereiros" (Globo), que será lançado em outubro, e os filmes "Cidade do Medo" e "Virando a Mesa".

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, destacou a preparação que tem com cada um desses papéis, indicando que há um ritual a seguir sempre que assume um personagem novo: "Com a maioria dos personagens acontece isso de ficar um pouco dele em mim". Antes de dar vida ao Téo, Rainer passou um tempo com fotógrafos e até experts em semanas de moda. O ator chegou a ir à São Paulo Fashion Week para observar o trabalho dos colegas.

"Eu amo mudar, é sempre um desafio. Eu fiz Cinema. Então, tive matérias de fotografia na faculdade. Já estive do outro lado da câmera, já fui modelo, então é um universo que não é tão distante", fala. Durante o papo, ele também falou sobre a relação com a família.

Como está sendo viver um fotógrafo de famosos na novela?

Está sendo um delicioso desafio, porque ele vem com essa habilidade especial nova, que é fotografar, e está me fazendo ver o mundo por meio de fotos. Eu já ando na rua imaginando as imagens, fotos, recortes (risos). Mas é bem legal, porque são os detalhes, quadros gerais... Outros pontos de vista.

E isso acontece sempre?

A maioria dos personagens acontece isso. Quando o personagem tem alma, sempre fica um pouco dele em mim. Sem contar que o elenco é ótimo, bem divertido... Alguns são meus amigos, outros já trabalhei várias vezes.

Para esse papel teve que se moldar muito ou vocês têm algo em comum?

Eu fiz Cinema. Então, tive algumas matérias de fotografia na faculdade. Já estive do outro lado da câmera, já fui modelo, então é um universo que não é tão distante. Fui à São Paulo Fashion Week, por exemplo, acompanhar a semana de moda com o fotógrafo Leo Farias, que é especialista nesse tipo de clique, acompanhando os detalhes e tudo o mais. E fiz laboratório com outros fotógrafos também. A sensação que eu tenho é que sou fotógrafo mesmo (risos). Faço fotos até nos bastidores, acho que a câmera é um objeto mágico.

Já aconteceu com você alguma situação constrangedora com algum fotógrafo ou paparazzo?

Já fui fotografado sem ter percebido algumas vezes. O dia mais louco foi o que eu estava fazendo uma novela e fui dar um rolê de bicicleta. Estava andando pela praia, como sempre, e me desequilibrei. Voltei para casa todo machucado. Quando cheguei em casa, todo o meu trajeto de bicicleta, da queda, da ida ao mar que eu dei para lavar o machucado, estava tudo fotografado. E eu pensei: 'Mas não vi nada disso' (risos). Eu me divirto, acho engraçado.

E, na trama, quais são os próximos passos do Téo?

Ele agora está com o visual novo. Ele estava com cachos longos, barba grande, e aí deu uma repaginada para ir ao casamento de Maria da Paz (Juliana Paes). Foi bem legal, as pessoas gostaram bastante da mudança. Acho que representa mais essa nova fase mesmo. Para ele, ele está vivendo um amor de verdade, mas é só fachada para a outra pessoa. Agora, ele começa a viver a trama dele mesmo. Deixa de ser só o fotógrafo e começa a se aproximar da família, da Maria da Paz. E ele é bem atento, astuto, ele vai entendendo as coisas. E eu tô bem feliz, gosto de mudar.

E como fica a sua família nesse meio todo? O filho entende o trabalho?

Sim, entende super. Ele está até passando uns dias comigo, aqui, está de férias. Nossa vida é em Brasília, a gente mora lá, mas estou com ele um tempo aqui. Nos últimos dias, ele até passou um texto comigo, é bem divertido. Família é a coisa mais importante do mundo. São pessoas que nos acompanham a vida inteira, é o lugar que a gente se tem, sabe de si mesmo. Enfim, são pessoas que a gente ama muito e dá para manter aqui (no Rio) e lá (em Brasília). Moro do lado do aeroporto e, de avião, é pertinho.

E está solteiro?

Sim. Solteiro, solteiro.

Quais são os novos projetos?

Agora estou bem envolvido com a novela. Mas têm uns filmes para estrear. Em outubro deste ano, sai "Virando a Mesa", em que eu faço o policial Jonas. Meu primeiro protagonista, meu primeiro policial, e ele é expert em jogos clandestinos. Quando ele se infiltra nesse universo, vai descobrindo coisas. É um filme bem tarantinesco, que eu gosto muito. Tem também o filme de "Carcereiros", da série, que está para sair e eu serei o Príncipe, chefe de tráfico. "Intervenção", um filme de Rodrigo Pimentel que eu coproduzi, que fala das UPPs do Rio, também está para lançar. E estou superfeliz de estar na TV, com esses filmes... E, acabando "A Dona do Pedaço", vamos vendo.

