Presidente da Fundação Palmares diz que já sente saudade do Carnaval sem lixo e cheiro de urina

O presidente Jair Bolsonaro e Sergio Camargo Crédito: Reprodução

Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo escreveu nesta quarta-feira (17) que o Carnaval de 2021, quando as festas e eventos foram cancelados devido à pandemia do novo coronavírus, foi o melhor "de todos os tempos".

Nas últimas semanas, a média de mortes por Covid-19 tem se mantido acima de 1.000 no Brasil, o que representa um patamar bastante alto, mostrando que a pandemia está em ritmo acelerado.

"O melhor Carnaval de todos os tempos, infelizmente, acabou. Já estou sentindo saudades. Que os próximos sejam come [sic] este! Apreciamos a paz e a tranquilidade, ruas sem montanhas de lixo e livres do forte odor de urina de bêbados e drogados", escreveu Camargo.

O melhor Carnaval de todos os tempos, infelizmente, acabou. Já estou sentindo saudades. Que os próximos sejam come este! Apreciamos a paz e a tranquilidade, ruas sem montanhas de lixo e livres do forte odor de urina de bêbados e drogados. — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) February 17, 2021