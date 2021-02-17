Presidente da Fundação Palmares diz que já sente saudade do Carnaval sem lixo e cheiro de urina

Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo escreveu nesta quarta-feira (17) que o Carnaval de 2021, quando as festas e eventos foram cancelados devido à pandemia do novo coronavírus, foi o melhor "de todos os tempos".
Nas últimas semanas, a média de mortes por Covid-19 tem se mantido acima de 1.000 no Brasil, o que representa um patamar bastante alto, mostrando que a pandemia está em ritmo acelerado.
"O melhor Carnaval de todos os tempos, infelizmente, acabou. Já estou sentindo saudades. Que os próximos sejam come [sic] este! Apreciamos a paz e a tranquilidade, ruas sem montanhas de lixo e livres do forte odor de urina de bêbados e drogados", escreveu Camargo.
Dados reunidos pelo jornal Folha de S.Paulo com base nos festejos de 2020 indicam que pelo menos R$ 8 bilhões deixarão de circular na economia por causa do cancelamento do Carnaval. Cerca de 25 mil empregos temporários também não serão criados, segundo estimativa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).