Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fundação Palmares exclui 27 negros de lista de personalidades homenageadas
Veja os nomes

Fundação Palmares exclui 27 negros de lista de personalidades homenageadas

As deferências vêm de governos anteriores ao do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e incluem artistas, políticos e esportistas, entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 09:36

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 09:36

Gilberto Gil, cantor
O cantor Gilberto Gil foi um dos excluídos da lista de personalidades homenageadas Crédito: Gérard Giaume
A Fundação Cultural Palmares, órgão ligado ao governo federal que tem por atribuição valorizar a produção de negros brasileiros e combater o racismo, publicou em seu site nesta quarta-feira (2) uma nota afirmando que 27 nomes foram retirados de uma lista de personalidades homenageadas.
As deferências vêm de governos anteriores ao do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e incluem artistas, políticos e esportistas, entre outros. Saíram do grupo a deputada federal Benedita da Silva (PT), a escritora Conceição Evaristo, os cantores Elza Soares, Gilberto Gil e Martinho da Vila e a ex-senadora da Rede Marina Silva (veja abaixo a lista completa). A exclusão dos nomes gerou protestos nas redes.
"Minha solidariedade a todos que sofreram perseguição ideológica e foram excluídos da lista de Personalidades Negras da Fundação Palmares. O brilho de vocês ninguém apaga. Esta onda negacionista está passando. Restará o esquecimento", publicou o apresentador Luciano Huck.
Presidente da Palmares, Sérgio Camargo respondeu às críticas em rede social e confirmou a medida, resultante de uma portaria que restringe homenagens a pessoas que já morreram. A Justiça Federal da 1ª Região deu cinco dias para que ele explicasse a decisão.
"Para que pessoas sejam reconhecidas em vida, novas homenagens, premiações e diplomas devem ser divulgados pela Fundação, em breve", prossegue a nota no site da fundação.
Não estão na lista divulgada por Camargo nomes como os do transformista Madame Satã e do político e guerrilheiro Carlos Marighella, que ele classifica como marginais. O presidente da Palmares afirma na internet, porém, que essas nomes também foram excluídos.

Veja Também

Após excluir artistas, Fundação Palmares vai homenagear militares e policiais

"Tinha o triplo homicida Madame Satã e políticos de esquerda, mas Pixinguinha estava relegado ao esquecimento na Palmares", disse, em publicação em rede social. "Os cidadãos pretos do Brasil têm honra e valores. Não lutam por bandidos", prossegue.
Camargo ficou conhecido por defender posições polêmicas, como a de que a escravidão teria sido benéfica aos negros brasileiros.
"Não vai ficar assim! Vamos reverter essa decisão canalha na Justiça! O único nome que será esquecido será o dessa figura quando deixar a presidência da Palmares", publicou em redes sociais o advogado e professor Marivaldo Pereira.
A lista de homenageados da Palmares ganhou oito nomes: o comediante Mussum, a atriz Jacira de Almeida, o policial Luiz Paulo Costa Silva, o cantor Wilson Simonal, o militar Marcílio Pinto, o atleta João do Pulo e os compositores Pixinguinha e Luiz Melodia.
Os nomes foram divulgados pelo presidente da Palmares acompanhados do texto: "é preciso relevância, mérito e caráter. A lista de Personalidades Negras Notáveis passa a prestar homenagens póstumas. Todos os que foram excluídos podem voltar um dia, pelo critério da contribuição histórica. Basta merecer".
A medida de Camargo também teve repercussão no Senado, onde se debate medida para barrar a decisão na Palmares. "Os senadores deveriam dar prioridade aos projetos que são fundamentais para o povo e para o Brasil, em vez de se preocupar com uma lista e sair em defesa dos egos feridos da Benedita, Marina Silva e demais excluídos pela Palmares, com base em portaria", escreveu Camargo.

Veja Também

Presidente da Palmares cria regras para 'moralizar lista de personalidades negras'

NOMES EXCLUÍDOS DA LISTA DE PERSONALIDADES NEGRAS DA FUNDAÇÃO PALMARES

Ádria Santos (atleta)
Alaíde Costa (cantora e compositora)
Benedita da Silva (deputada federal, PT-RJ)
Conceição Evaristo (escritora)
Elza Soares (cantora)
Gilberto Gil (compositor e cantor)
Givânia Maria da Silva (educadora)
Janete Rocha Pietá (arquiteta e política)
Janeth dos Santos Arcain (esportista)
Joaquim Carvalho Cruz (atleta)
Jurema da Silva (política)
Léa Lucas Garcia de Aguiar (atriz)
Leci Brandão (cantora)
Luislinda Valois (jurista e política)
Marina Silva (política)
Martinho da Vila (cantor e compositor)
Milton Nascimento (cantor e compositor)
Paulo Paim (senador, PT-RS)
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (pesquisadora)
Servílio de Oliveira (sindicalista e político)
Sueli Carneiro (filósofa e escritora)
Terezinha Guilhermina (atleta)
Vanderlei Cordeiro de Lima (atleta)
Vovô do Ilê (fundador do primeiro bloco afro da Bahia)
Zezé Motta (atriz e cantora)

Veja Também

Paridade de gênero avança na OAB, e cota para negros fica em só 15%

Artista negro morre baleado em distribuidora de bebidas em SP, policial suspeito é detido

Agressões a negros em mercados não têm punição severa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados