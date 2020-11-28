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Polícia

Artista negro morre baleado em distribuidora de bebidas em SP, policial suspeito é detido

NegoVila Madalena tentou apartar briga e acabou atingido por um tiro; ele deixa uma filha e três irmãos

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:28
Artista NegoVila 40, é assassinado em distribuidora de bebidas em Pinheiros, na zona oeste de SP
Artista NegoVila 40, é assassinado em distribuidora de bebidas em Pinheiros, na zona oeste de SP Crédito: Arquivo Pessoal
O artista NegoVila Madalena, 40, morreu atingido por um tiro que, segundo testemunhas, foi disparado por um policial na frente de uma distribuidora de bebidas de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, na madrugada deste sábado (28).
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, no fim da tarde de sábado, que um policial militar foi detido após um homicídio ocorrido em um bar na Vila Madalena.
"O caso está sendo registrado pelo 14º DP (Pinheiros), que apura os fatos. A Polícia Militar também instaurou um IPM [inquérito policial militar] para investigar todas as circunstâncias relacionadas à ocorrência", diz a nota.
O assassinato do artista negro acontece dez dias depois de Beto Freitas, também negro, ser espancado até a morte por seguranças de uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. O crime, ainda sob investigação, chocou o país.
NegoVila era o nome artístico de Wellington Copido Benfati. O "Vila Madalena" era uma homenagem ao bairro, também da zona oeste de São Paulo, onde ele e os três irmãos nasceram.
NegoVila estava acompanhado de amigos no Royal Bebidas. O grupo chegou na noite desta sexta (27) e lá permaneceu bebendo na calçada até a confusão que terminou com o artista baleado, por volta das 4h30 deste sábado.

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A reportagem apurou com amigos da vítima, que preferiram não se identificar por segurança, que o artista foi baleado ao tentar separar uma briga entre o amigo dele e o policial. Os motivos da briga ainda não estão esclarecidos.
As testemunhas disseram que, ao tentar acabar com a confusão, NegoVila foi agredido com um soco no rosto desferido pelo policial. Ele revidou.
Armado, o policial deu um tiro para o alto e causou uma correria entre os frequentadores do bar. Assustado, NegoVila também correu, mas caiu no chão.
Foi, então, que, segundo as testemunhas, o policial se aproximou e atirou contra o artista. O tiro atingiu o tórax da vítima.

AMIGA IMPLOROU PARA POLICIAL NÃO ATIRAR MAIS

Amiga do artista, Luana Cruz de Campos, 37, conta que só percebeu que NegoVila havia sido baleado quando viu ele caído.
"Quando ele caiu, o policial veio e apontou a arma na direção dele para atirar mais. Foi quando eu coloquei meu corpo em cima do dele e implorei: por favor, não!", diz a assistente administrativa, em versão corroroborada por outras testemunhas.

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Campos diz que o policial se afastou, e ela conseguiu conversar com NegoVila até a chegada do resgate. "Está tudo bem?", perguntou. O artista só conseguiu responder: fui baleado. "Eu vi o sangue e comecei a gritar. Foi horrível", diz ela.
NegoVila foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro da Lapa, mas segundo a irmã do artista, Tatiane Cristina Benfati, ele chegou morto na unidade hospitalar. Muito abalada, Tatiane disse que seu irmão "não merecia ter morrido dessa forma".
"O racismo é algo que existe, né, no Brasil. O cara que matou meu irmão é branco. Ele nunca viu meu irmão na vida dele. Ele não tinha nenhum motivo para fazer isso", afirma.
A polícia chegou rapidamente ao local, a poucos metros do 14º DP, onde o caso foi registrado e está sendo investigado, e o policial foi detido em flagrante. O jornal Folha de S. Paulo não localizou a defesa do suspeito.

A VÍTIMA

NegoVila era rapper, skatista, muralista, artista plástico e assistente de produções cinematográficas. Ele deixa uma filha, de nove anos que, segundo a família, estava ansiosa para viajar com o pai no final deste ano.
Nas redes sociais, amigos da vítima protestaram contra a morte do artista. Numa das postagens, uma foto de uma faixa estampava: "PM assassina".

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