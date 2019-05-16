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Petição quer que autores refaçam 8ª temporada de "Game of Thrones"

No texto do documento, o autor destacou que a série merece um sinal que faça sentido - o que não é o que, para ele, está acontecendo

Publicado em 

16 mai 2019 às 11:24

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 11:24

Crédito: HBO/Divulgação
Uma petição para que a HBO "refaça a 8ª temporada de Game of Thrones com autores competentes" chamou atenção na internet e nas redes sociais nesta quarta-feira, 15.
Criada no site change.org por um usuário identificado como Dylan D., o protesto bem-humorado critica os criadores de GoT e desaprova o andamento da última temporada até o 5º e penúltimo episódio.
> Veja a petição para refazer a última temporada de "Game of Thrones"
"David Benioff e D. B. Weiss lamentavelmente provaram para si mesmos que são autores incompetentes e não têm matéria-prima (ou seja: livros) para a qual recorrer. Essa série merece um final que faça sentido. Subvertam minhas expectativas e façam acontecer, HBO!", consta no texto da petição.
O criador da página não está sozinho: até o momento de publicação desta reportagem, o site já contava com mais de 326,4 mil 'assinaturas' online em apoio à 'causa'. Clique aqui para acessar o site da petição com o protesto contra a última temporada de Game of Thrones.

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