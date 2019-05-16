Petição quer que autores refaçam 8ª temporada de "Game of Thrones"

Crédito: HBO/Divulgação

HBO "refaça a 8ª temporada de Game of Thrones com autores competentes" chamou atenção na internet e nas redes sociais nesta quarta-feira, 15. Uma petição para que a"refaça adecom autores competentes" chamou atenção na internet e nas redes sociais nesta quarta-feira, 15.

Criada no site change.org por um usuário identificado como Dylan D., o protesto bem-humorado critica os criadores de GoT e desaprova o andamento da última temporada até o 5º e penúltimo episódio.

"David Benioff e D. B. Weiss lamentavelmente provaram para si mesmos que são autores incompetentes e não têm matéria-prima (ou seja: livros) para a qual recorrer. Essa série merece um final que faça sentido. Subvertam minhas expectativas e façam acontecer, HBO!", consta no texto da petição.