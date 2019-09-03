Sex On The Beach

Paulo Ricardo e Blitz fazem dobradinha rock em festa no ES

Cantor trará sua turnê "Sex On The Beach" à Serra e dividirá palco com a Banda Blitz. Evento acontece nesta sexta (6), véspera de feriado

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 18:03 - Atualizado há 6 anos

Crédito: RF Assessoria/Divulgação

A sexta-feira (6) vai ser de (muito!) rock nacional no Steffen Centro de Eventos, na Serra, que vai virar palco para Paulo Ricardo e Banda Blitz a partir das 22h. O cantor promete trazer sucessos, desde o período do RPM, somados aos últimos lançamentos da turnê "Sex On The Beach".

A promessa é garantir algumas horas no túnel do tempo do rock, com canções como "Louras Geladas", "Rádio Pirata", "Olhar 43" e "Dois". E, por onde passa, o cantor jura que a turnê é sucesso. "Que vai se repetir no Espírito Santo. O show tem um set abrangente, que começa na minha carreira, em 1985, e termina com os trabalhos que fiz recentemente, como a nova versão de 'Pro Dia Nascer Feliz', em parceria com o Selva", adianta, em entrevista ao Gazeta Online.

A passagem pelo túnel do rock brasileiro será estendida com os hits da banda Blitz. "Vamos colocar as canções novas, no nosso caso do 'Aventuras 2', mas evidentemente a gente coloca todos os clássicos para o público ficar feliz (risos)", garante Juba, o baterista da Blitz.

O encontro de sons é comemorado por Paulo Ricardo. "Me sinto muito feliz em me apresentar no mesmo evento que a Blitz, pois foram eles que abriram espaço para a explosão do rock nacional que viria a seguir nos anos 1980. Fizemos vários shows juntos e é sempre uma grande festa!".

VITRINE PARA OS NOVOS TRABALHOS

Juba destaca que a noite é para ser nostálgica, mas serve como uma vitrine para apresentar os novos trabalhos para a antiga geração e angariar um público mais jovem. "Muita gente que vai nos assistir fala que o avô nos prestigiou em 82, o pai em 95 e eles estão agora conhecendo o nosso som", conclui.

Crédito: Banda Blitz/Arquivo pessoal

O baterista também fala que o segredo de artistas que se mantêm por tanto tempo nos holofotes é manter a essência. Segundo o baterista, os projetos da banda sempre foram inovadores, mas respeitando a identidade que eles já imprimiam desde o início. "Hoje em dia a gente faz clipe, lança com single, tudo diferente do que fazíamos. Mas faz parte, é assim mesmo", conclui.

Durante o bate-papo, Paulo Ricardo detalhou como é a dinâmica de "Sex On The Beach" e também sobre a experiência que ele espera que o público tenha:

O que o público pode esperar do show?

O show Sex On The Beach tem feito bastante sucesso por todas as cidades que temos passado. O repertório deste show leva para o público grande parte dos meus sucessos ao longo da carreira como 'Louras Geladas', 'Rádio Pirata', 'Olhar 43', 'Dois', 'BBB', minha versão autorizada para 'Imagine', de John Lennon, e uma homenagem aos meus grandes amigos Cazuza, com uma nova versão para 'Pro Dia Nascer Feliz', e Renato Russo, com 'Tempo Perdido'. Em relação ao público, tenho certeza que cantará todos os hits e haverá uma troca de carinho e muita alegria com muito rock.

Apesar de ter muitos sucessos consolidados, você também tem lançamentos recentes que caíram na graça das pessoas, como "Ela Chegou". O que você viu mudar no mercado? E como pensa na sua carreira hoje em dia?

Cada vez mais, continuo inquieto, curioso... Meu próximo projeto será a turnê "Rádio Pirata ao Vivo - 35 anos". Quanto à nova tendência, vejo um crescimento muito grande dos novos produtores e DJs, como Selva, Bruno Martini, Le Dib, Beowulf e outros mais. Fiz 'Pro Dia Nascer Feliz' com o Selva, 'Ela Chegou' com o 'Le Dib' e Guga Fernandes, e estou fazendo um novo trabalho com o próprio Beowulf.

E de onde acha que vêm suas influências mais recentes?

Eu costumo ouvir de tudo, o que está fazendo sucesso no mundo todo e no Brasil. Mas gosto do cruzamento da música eletrônica com o pop, de gente como Billie Eillish, mas também gosto de Chris Brown e DJ Khaled. No momento, estou ouvindo o novo álbum da Lana Del Rey, 'Norman Fucking Rockwell'.

Ao que atribui o sucesso de Sex On The Beach?

O sucesso é, sem qualquer dúvida, um reconhecimento do público que percebemos a cada show um entusiasmo ainda maior e uma troca de energia muito boa. Os anos 80 tem as bandas dessa época em total produção, as canções continuam tocando em todo Brasil. É um carinho e uma troca muito grande com o publico por este período, o que é muito gratificante.

E qual é a expectativa de se apresentar com a Blitz?

Nesse show teremos também a Blitz... Me sinto muito feliz, pois foram eles que abriram espaço para a explosão do rock nacional que viria a seguir. Fizemos vários shows juntos e é sempre uma grande festa!

Como está pensando no repertório?

Começamos o show logo com um grande hit para mostrar ao público que o show será do inicio ao fim uma grande festa! Vamos do rock até o momento mais romântico com 'Imagine', 'London London', 'Dois' e voltamos com a homenagem aos meus dois grandes amigos Renato Russo e Cazuza. No encerramento, percebo que as pessoas cantam do início ao fim e não param um minuto de dançar e se divertir! Procuro sempre transmitir esse momento de êxtase e me sinto privilegiado de fazer as pessoas sentirem essa alegria.

E alguma novidade à vista?

Meu próximo projeto é a turnê "Rádio Pirata ao Vivo - 35 Anos" trazendo todos os elementos da tour de sucesso, desde a caveira no palco aos canhões de laser verde até todas as músicas da época como 'Estação do Inferno', 'Juvenília', 'A Fúria do Sexo Frágil' contra o 'Dragão da Maldade', 'Louras Geladas', 'Rádio Pirata', 'Olhar 43' e muito rock.

SERVIÇO

Show de Paulo Ricardo e Banda Blitz

Onde: Steffen Centro de Eventos (Rodovia ES 010, km 4 - Jardim Limoeiro, Serra)

Quando: 6 de setembro de 2019 (sexta-feira), a partir das 22h

Ingressos: R$ 170 (lote único) - Vendas na bilheteria do local, nas farmácias Alquimia da Praia da Costa e Mata da Praia e por meio do BlueTicket.com.br

Classificação: 18 anos

Informações: (27) 3338-3009

