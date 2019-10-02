Exagerado Show!

Outlet cresce e promove shows no Pavilhão de Carapina, na Serra

"Exagerado", que será realizado de 16 a 20 de outubro, terá shows de Luísa Sonza e Alceu Valença

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 20:39 - Atualizado há 6 anos

Luísa Sonza fará seu primeiro show no ES, no Pavilhão de Carapina Crédito: Ernna Cost

O Exagerado Outlet, que anualmente acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, mostra que vem ganhando força a cada ano. Agora, além de um centro de compras, o outlet ganha um espaço de eventos com o Exagerado Show. Na lista de atrações, Alceu Valença, Luísa Sonza e o musical infantil "No mundo encantado dos sonhos".

Segundo Victor de Castro, organizador do Exagerado, a ideia foi para movimentar ainda mais a feira, que no último ano foi premiada como Maior Outlet do Brasil. "Pensamos: 'Por que não colocar a cultura no meio disso?'. É um movimento que no exterior já acontece e que nós quisemos trazer para o Brasil", detalha.

"O mercado exige coisas novas e nós sempre gostamos de provocar isso. Queremos nos posicionar como um outlet, que somos, mas vemos a cultura como agregador nesse sentido" Victor de Castro Organizador do Exagerado Outlet

Segundo Victor, a abertura do espaço de eventos não é para comportar pouca coisa. A área feita especialmente para o Exagerado Show conta com banheiros, bar, ar condicionado e lotação de mil pessoas. "Afinal, somos exagerados, né? (Risos)", dispara ele, que completa: "Estamos muito felizes e confiantes de que será um sucesso. A arena que estamos montando é privè, para até mil pessoas, com um protótipo bem bacana".

A ideia é trazer até atrações internacionais nas próximas edições. Mas para começar, ele traz pela primeira vez Luísa Sonza, que está animada com a apresentação. "Estão preparados para subir na garupa comigo", convidou a cantora num dos Stories do evento, se referindo a "Garupa", um dos seus últimos hits e que divide os vocais com Pabllo Vittar.

Vale lembrar que a entrada para o Exagerado Outlet continua gratuita, sendo pago apenas o estacionamento do Pavilhão (R$ 10) ao dia. Os ingressos para os shows serão vendidos tanto na bilheteria da área do Exagerado Show, sem taxas, ou no site Blueticket, com taxas, e todo mundo tem direito a meia-entrada levando 1 quilo de alimento não perecível.

EXAGERADO SHOW

Quando: 17, 18 e 20 de outubro

17, 18 e 20 de outubro Onde: No Exagerado Outlet, no Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, Jardim Carapina, Serra)

No Exagerado Outlet, no Pavilhão de Carapina - Av. Marginal, Jardim Carapina, Serra) Atrações: Luísa Sonza (dia 17); Alceu Valença (dia 18); e o musical "No mundo encantado dos sonhos" (dia 20)

Luísa Sonza (dia 17); Alceu Valença (dia 18); e o musical "No mundo encantado dos sonhos" (dia 20) INGRESSOS: à venda no site Blueticket.com (com taxas) e nas lojas Jaklayne Joias (Shopping Vitória, Praia da Costa, Mestre Álvaro e Vila Velha), Soft Modas (Guarapari); X-Ray Lan House (Cariacica, Guarapari e Serra) e Estrela Loterias

à venda no site (com taxas) e nas lojas Jaklayne Joias (Shopping Vitória, Praia da Costa, Mestre Álvaro e Vila Velha), Soft Modas (Guarapari); X-Ray Lan House (Cariacica, Guarapari e Serra) e Estrela Loterias VALORES:

Dia 17: R$ 120 (inteira)

Dia 18: R$ 160 (pista/inteira); R$ 600 (mesa prata para 4 pessoas/bebidas não inclusas); R$ 800 (mesa ouro para quatro pessoas/bebidas não inclusas)

Dia 20: R$ 70 (plateia ouro/inteira) e R$ 50 (plateia prata/inteira)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta