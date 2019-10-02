Outlet cresce e promove shows no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 20:39
O Exagerado Outlet, que anualmente acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, mostra que vem ganhando força a cada ano. Agora, além de um centro de compras, o outlet ganha um espaço de eventos com o Exagerado Show. Na lista de atrações, Alceu Valença, Luísa Sonza e o musical infantil "No mundo encantado dos sonhos".
Segundo Victor de Castro, organizador do Exagerado, a ideia foi para movimentar ainda mais a feira, que no último ano foi premiada como Maior Outlet do Brasil. "Pensamos: 'Por que não colocar a cultura no meio disso?'. É um movimento que no exterior já acontece e que nós quisemos trazer para o Brasil", detalha.
Victor de Castro
Segundo Victor, a abertura do espaço de eventos não é para comportar pouca coisa. A área feita especialmente para o Exagerado Show conta com banheiros, bar, ar condicionado e lotação de mil pessoas. "Afinal, somos exagerados, né? (Risos)", dispara ele, que completa: "Estamos muito felizes e confiantes de que será um sucesso. A arena que estamos montando é privè, para até mil pessoas, com um protótipo bem bacana".
A ideia é trazer até atrações internacionais nas próximas edições. Mas para começar, ele traz pela primeira vez Luísa Sonza, que está animada com a apresentação. "Estão preparados para subir na garupa comigo", convidou a cantora num dos Stories do evento, se referindo a "Garupa", um dos seus últimos hits e que divide os vocais com Pabllo Vittar.
Vale lembrar que a entrada para o Exagerado Outlet continua gratuita, sendo pago apenas o estacionamento do Pavilhão (R$ 10) ao dia. Os ingressos para os shows serão vendidos tanto na bilheteria da área do Exagerado Show, sem taxas, ou no site Blueticket, com taxas, e todo mundo tem direito a meia-entrada levando 1 quilo de alimento não perecível.
