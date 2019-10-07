Home
>
Cultura
>
Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

O festão acontece de quinta-feira (10) a domingo (13), na Prainha, com entrada franca. Organização espera receber 60 mil visitantes

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 14:49

 - Atualizado há 6 anos

Cena do Oktoberfest Espírito Santo 2018, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Agência Árvore/Divulgação
00:00 / 01:01
Oktoberfest em Vila Velha traz mais de 20 atrações e cerveja

A Prainha, em Vila Velha, será palco para o Oktoberfest Espírito Santo 2019, festa que brinda a cultura alemã e, é claro, a cerveja no Estado. Após o sucesso no ano passado, o evento foi ampliado e acontece de quinta-feira (10) e domingo (13), com mais de 20 atrações culturais e a promessa de elevar a festividade a um "nível Blumenau" - cidade que sedia a versão "oficial" da festividade.

Recomendado para você

Lúcia Livraria será inaugurada ainda neste mês, e chega com uma proposta aconchegante

Iriri vai ganhar livraria de frente para o mar e com mais de 2.500 livros

Ação natalina percorre o Espírito Santo com luzes, música, visitas a instituições e distribuição de refrigerantes ao público; veja programação

Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES; veja programação

Aracruz Sabores, Gamadinho e evento de Dia do Forró no Brizz são outras opções

Espetáculo no Carlos Gomes, Pagode do Xandó e Disco Voador neste sábado (13) no ES

"Estamos abrindo na quinta, desta vez, por uma demanda que a gente já observou desde o ano passado. A estrutura também está maior, com mais área coberta, mais opções de comidas e bebidas e com uma patrocinadora oficial que é a mesma que monta as Oktoberfest de São Paulo e Blumenau. Então, o nível ficará bem elevado", adianta Filipe Pontes, um dos organizadores da festa, em entrevista à Gazeta.

  Crédito: Agência Árvore/Divulgação

Segundo ele, a cenografia de toda a montagem está mais robusta para atrair cerca de 60 mil pessoas, público que é estimado para visitar o evento nos quatro dias em que ele vai acontecer. "As atrações culturais estão bem bacanas, também. A seleção foi com base nas tradições alemãs e vai atender tanto os jovens quanto as famílias que forem prestigiar", relata.

Além de grupos de dança, folclóricos e cantores que vão dar o tom do agito entre a próxima quinta (10) e domingo (13), o evento deste ano terá ainda concursos para os visitantes se aventurarem, como acontece em outras versões de Oktoberfest por aí. Em todos os dias haverá uma etapa do Concurso Choop a Metro, para homens e mulheres que competirão por prêmio que ainda será divulgado.

Mapa do Oktoberfest Vila Velha em 2019, que é realizado na Prainha Crédito: Facebook/Oktoberfest Vila Velha

"A recepção foi muito boa, então incrementamos todas as frentes do evento. Ano passado, ficamos até surpresos, por se tratar de um evento desse tipo e sem nenhuma ocorrência. Foi bem familiar, muitos jovens também... Mas todos respeitaram muito", conclui.

Leia mais

No Rock in Rio, Lulu Santos faz dueto inesquecível com Silva

Fernanda Montenegro defende fim das reeleições sob aplausos no Municipal

Funcionários são encontrados dormindo embaixo do palco no Rock in Rio

OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019

  • Com mais de 20 atrações culturais, food trucks e opções de bebidas
  • Local: Prainha, Vila Velha
  • Data: 10, 11, 12 e 13 de outubro de 2019 (quinta a domingo)
  • Horários: 17h à 0h (sexta e sábado) e 11h à 0h (sábado e domingo)
  • Ingressos: entrada franca
  • Mais informações: via redes sociais do evento, no Facebook e Instagram

PROGRAMAÇÃO

  • QUINTA-FEIRA (10)
  • 17:00 - Happy Hour Oktoberfest
  • 18:30 - Dança Folclórica Rheinland
  • 19:30 - Os Tradicionais Pomeranos
  • 20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino e Feminino
  • 21:30 - Os Tradicionais Pomeranos
  • SEXTA-FEIRA (11)
  • 17:00 - Happy Hour Oktoberfest
  • 18:30 - Banda Do Exército
  • 19:30 - Abertura Oficial
  • 20:00 - Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe
  • 20:30 - Concurso Choop a Metro Feminino e Masculino
  • 21:00 - Frohlich
  • SÁBADO (12)
  • 11:00 - Abertura
  • 12:30 - Grupo De Danças Folclóricas Kindertanz Categoria Mirim e Infantil
  • 13:30 - Pommerchor
  • 14:30 - Grupo Folclórico Grünes Tal E Grünes Tal Schuhplattler
  • 15:30 - Up Pommerich
  • 17:00 - Frolich
  • 18:30 - Concurso de Choop a Metro Feminino
  • 19:00 - Frolich
  • 20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino
  • 21:30 - Os Germanos
  • 00:00 - Encerramento
  • DOMINGO (13)
  • 11:00 - Abertura
  • 13:00 - Grupo De Danças Folclóricas Bergfreunde
  • 14:00- Dança Folclórica Pilger der Hoffnung
  • 15:00- Grupo Folclórico Hugelmanner Plattler
  • 16:00- Pommer Mekas
  • 18:00 - Concurso Choop a Metro Feminino
  • 18:30 - Os Germanos
  • 20:30 - Concurso Choop A Metro Masculino
  • 21:00 - Bier Herr
  • 00:00 - Encerramento

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Cerveja

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais