Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

O festão acontece de quinta-feira (10) a domingo (13), na Prainha, com entrada franca. Organização espera receber 60 mil visitantes

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 14:49 - Atualizado há 6 anos

Cena do Oktoberfest Espírito Santo 2018, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Agência Árvore/Divulgação

A Prainha, em Vila Velha, será palco para o Oktoberfest Espírito Santo 2019, festa que brinda a cultura alemã e, é claro, a cerveja no Estado. Após o sucesso no ano passado, o evento foi ampliado e acontece de quinta-feira (10) e domingo (13), com mais de 20 atrações culturais e a promessa de elevar a festividade a um "nível Blumenau" - cidade que sedia a versão "oficial" da festividade.

"Estamos abrindo na quinta, desta vez, por uma demanda que a gente já observou desde o ano passado. A estrutura também está maior, com mais área coberta, mais opções de comidas e bebidas e com uma patrocinadora oficial que é a mesma que monta as Oktoberfest de São Paulo e Blumenau. Então, o nível ficará bem elevado", adianta Filipe Pontes, um dos organizadores da festa, em entrevista à Gazeta.

Crédito: Agência Árvore/Divulgação

Segundo ele, a cenografia de toda a montagem está mais robusta para atrair cerca de 60 mil pessoas, público que é estimado para visitar o evento nos quatro dias em que ele vai acontecer. "As atrações culturais estão bem bacanas, também. A seleção foi com base nas tradições alemãs e vai atender tanto os jovens quanto as famílias que forem prestigiar", relata.

Além de grupos de dança, folclóricos e cantores que vão dar o tom do agito entre a próxima quinta (10) e domingo (13), o evento deste ano terá ainda concursos para os visitantes se aventurarem, como acontece em outras versões de Oktoberfest por aí. Em todos os dias haverá uma etapa do Concurso Choop a Metro, para homens e mulheres que competirão por prêmio que ainda será divulgado.

Mapa do Oktoberfest Vila Velha em 2019, que é realizado na Prainha Crédito: Facebook/Oktoberfest Vila Velha

"A recepção foi muito boa, então incrementamos todas as frentes do evento. Ano passado, ficamos até surpresos, por se tratar de um evento desse tipo e sem nenhuma ocorrência. Foi bem familiar, muitos jovens também... Mas todos respeitaram muito", conclui.

OKTOBERFEST ESPÍRITO SANTO 2019

Com mais de 20 atrações culturais, food trucks e opções de bebidas

Local: Prainha, Vila Velha



Prainha, Vila Velha Data: 10, 11, 12 e 13 de outubro de 2019 (quinta a domingo)



10, 11, 12 e 13 de outubro de 2019 (quinta a domingo) Horários: 17h à 0h (sexta e sábado) e 11h à 0h (sábado e domingo)

17h à 0h (sexta e sábado) e 11h à 0h (sábado e domingo) Ingressos: entrada franca



entrada franca Mais informações: via redes sociais do evento, no Facebook e Instagram



PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (10)



17:00 - Happy Hour Oktoberfest



18:30 - Dança Folclórica Rheinland



19:30 - Os Tradicionais Pomeranos



20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino e Feminino



21:30 - Os Tradicionais Pomeranos



SEXTA-FEIRA (11)



17:00 - Happy Hour Oktoberfest



18:30 - Banda Do Exército



19:30 - Abertura Oficial



20:00 - Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe



20:30 - Concurso Choop a Metro Feminino e Masculino



21:00 - Frohlich



SÁBADO (12)



11:00 - Abertura



12:30 - Grupo De Danças Folclóricas Kindertanz Categoria Mirim e Infantil



13:30 - Pommerchor



14:30 - Grupo Folclórico Grünes Tal E Grünes Tal Schuhplattler



15:30 - Up Pommerich



17:00 - Frolich



18:30 - Concurso de Choop a Metro Feminino



19:00 - Frolich



20:30 - Concurso Choop a Metro Masculino



21:30 - Os Germanos



00:00 - Encerramento



DOMINGO (13)



11:00 - Abertura



13:00 - Grupo De Danças Folclóricas Bergfreunde



14:00- Dança Folclórica Pilger der Hoffnung



15:00- Grupo Folclórico Hugelmanner Plattler



16:00- Pommer Mekas



18:00 - Concurso Choop a Metro Feminino



18:30 - Os Germanos



20:30 - Concurso Choop A Metro Masculino



21:00 - Bier Herr



00:00 - Encerramento

