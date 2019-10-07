Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 14:49
- Atualizado há 6 anos
A Prainha, em Vila Velha, será palco para o Oktoberfest Espírito Santo 2019, festa que brinda a cultura alemã e, é claro, a cerveja no Estado. Após o sucesso no ano passado, o evento foi ampliado e acontece de quinta-feira (10) e domingo (13), com mais de 20 atrações culturais e a promessa de elevar a festividade a um "nível Blumenau" - cidade que sedia a versão "oficial" da festividade.
"Estamos abrindo na quinta, desta vez, por uma demanda que a gente já observou desde o ano passado. A estrutura também está maior, com mais área coberta, mais opções de comidas e bebidas e com uma patrocinadora oficial que é a mesma que monta as Oktoberfest de São Paulo e Blumenau. Então, o nível ficará bem elevado", adianta Filipe Pontes, um dos organizadores da festa, em entrevista à Gazeta.
Segundo ele, a cenografia de toda a montagem está mais robusta para atrair cerca de 60 mil pessoas, público que é estimado para visitar o evento nos quatro dias em que ele vai acontecer. "As atrações culturais estão bem bacanas, também. A seleção foi com base nas tradições alemãs e vai atender tanto os jovens quanto as famílias que forem prestigiar", relata.
Além de grupos de dança, folclóricos e cantores que vão dar o tom do agito entre a próxima quinta (10) e domingo (13), o evento deste ano terá ainda concursos para os visitantes se aventurarem, como acontece em outras versões de Oktoberfest por aí. Em todos os dias haverá uma etapa do Concurso Choop a Metro, para homens e mulheres que competirão por prêmio que ainda será divulgado.
"A recepção foi muito boa, então incrementamos todas as frentes do evento. Ano passado, ficamos até surpresos, por se tratar de um evento desse tipo e sem nenhuma ocorrência. Foi bem familiar, muitos jovens também... Mas todos respeitaram muito", conclui.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o