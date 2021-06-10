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Série de TV

Nova versão de 'Gossip Girl' ganha primeiro trailer

Produzida pela HBO Max, série tem previsão de estreia para julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 18:10

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:10

A nova versão da série de sucesso "Gossip Girl" (2007) acaba de ganhar seu primeiro trailer. Produzida pela HBO Max a prévia do "reboot" tem como trilha sonora a música "Super Rich Kids", do cantor Frank Ocean.
O vídeo revela mais sobre os novos personagens e explica como sexo, segredos e fofocas espalhados em um Instagram irão dar continuidade a série que acabou nove anos atrás. A nova versão do drama será protagonizada por atrizes negras.
A nova versão de
A nova versão de "Gossip Girl" estreia em 2021, na HBO Max Crédito: HBO Max
No trailer a atriz Jordan Alexander será a nova "abelha rainha", assim como a personagem Blair Waldorf, e faz amizade com uma aluna recém-chegada interpretada pela atriz Whitney Peak. A atriz Kristen Bell volta à série como narradora.
Com estreia marcada para 8 de julho, a história se passa oito anos após o site Gossip Girl, chamado A Garota do Blog na versão brasileira, ser tirado do ar. Agora, os estudantes de escolas privadas de Nova York verão uma versão no blog nas redes sociais.
A trama irá mostrar as mudanças das mídias sociais e da cidade desde a última geração de "Gossip Girl". O elenco conta com nomes como Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno e Savannah Lee Smith.

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