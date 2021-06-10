Nova versão de 'Gossip Girl' ganha primeiro trailer

A nova versão da série de sucesso "Gossip Girl" (2007) acaba de ganhar seu primeiro trailer. Produzida pela HBO Max a prévia do "reboot" tem como trilha sonora a música "Super Rich Kids", do cantor Frank Ocean.
O vídeo revela mais sobre os novos personagens e explica como sexo, segredos e fofocas espalhados em um Instagram irão dar continuidade a série que acabou nove anos atrás. A nova versão do drama será protagonizada por atrizes negras.
No trailer a atriz Jordan Alexander será a nova "abelha rainha", assim como a personagem Blair Waldorf, e faz amizade com uma aluna recém-chegada interpretada pela atriz Whitney Peak. A atriz Kristen Bell volta à série como narradora.
Com estreia marcada para 8 de julho, a história se passa oito anos após o site Gossip Girl, chamado A Garota do Blog na versão brasileira, ser tirado do ar. Agora, os estudantes de escolas privadas de Nova York verão uma versão no blog nas redes sociais.
A trama irá mostrar as mudanças das mídias sociais e da cidade desde a última geração de "Gossip Girl". O elenco conta com nomes como Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno e Savannah Lee Smith.