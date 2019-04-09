Nova versão de 'Zóio de Lula', com Marcelo D2, homenageia Chorão

Chorão, do Charlie Brown Jr., em foto de 2012 Crédito: Estevam Avellar / Globo / Divulgação

Uma nova versão de Zóio de Lula - hit do Charlie Brown Jr. lançado em 1999 - foi divulgada nesta terça-feira, 9, com a participação de Marcelo D2, Nação Zumbi, da banda de reggae Maneva e do rapper Hungria e produção de Marcelo Lobato (tecladista d'O Rappa).

Um clipe foi divulgado na tarde desta terça (assista abaixo). Um EP com a gravação original da música (presente no disco Preço curto... Prazo longo - 1999) e a nova versão chegou às plataformas também nesta terça. A capa é um desenho que o próprio Chorão fez para divulgar o single na época.

O lançamento faz parte de uma série de homenagens que a gravadora prepara para Chorão, Alexandre Magno Abrão, vocalista do Charlie Brown Jr., encontrado morto no dia 6 de março de 2013, em São Paulo.

"Sempre fui muito amigo de Chorão", diz Marcelo D2, em comunicado. "A gente teve uma amizade antes das bandas, quando a gente andava de skate. Acho que estava faltando, estava precisando de uma coisa assim nesse momento. Ainda mais participar dessa música com essa rapaziada toda, com a Nação tocando. Foi bom demais", escreveu.

O Charlie Brown Jr. tem 1,2 milhão de inscritos no YouTube e 2,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, onde a banda tem 3,3 milhões de seguidores.