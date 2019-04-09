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Nova versão de 'Zóio de Lula', com Marcelo D2, homenageia Chorão

Vocalista do Charlie Brown Jr. faria 49 anos nesta terça-feira, 9; gravadora faz temporada de lançamentos da banda

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2019 às 19:27
Chorão, do Charlie Brown Jr., em foto de 2012 Crédito: Estevam Avellar / Globo / Divulgação
Uma nova versão de Zóio de Lula - hit do Charlie Brown Jr. lançado em 1999 - foi divulgada nesta terça-feira, 9, com a participação de Marcelo D2, Nação Zumbi, da banda de reggae Maneva e do rapper Hungria e produção de Marcelo Lobato (tecladista d'O Rappa).
Um clipe foi divulgado na tarde desta terça (assista abaixo). Um EP com a gravação original da música (presente no disco Preço curto... Prazo longo - 1999) e a nova versão chegou às plataformas também nesta terça. A capa é um desenho que o próprio Chorão fez para divulgar o single na época.
O lançamento faz parte de uma série de homenagens que a gravadora prepara para Chorão, Alexandre Magno Abrão, vocalista do Charlie Brown Jr., encontrado morto no dia 6 de março de 2013, em São Paulo.
"Sempre fui muito amigo de Chorão", diz Marcelo D2, em comunicado. "A gente teve uma amizade antes das bandas, quando a gente andava de skate. Acho que estava faltando, estava precisando de uma coisa assim nesse momento. Ainda mais participar dessa música com essa rapaziada toda, com a Nação tocando. Foi bom demais", escreveu.
O Charlie Brown Jr. tem 1,2 milhão de inscritos no YouTube e 2,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, onde a banda tem 3,3 milhões de seguidores.
A temporada de lançamentos da gravadora sobre o Charlie Brown Jr. começou no último dia 5, quando foi lançado um making of sobre a gravação do single Zóio de Lula, com depoimentos dos músicos.

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