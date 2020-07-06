No aniversário de Frida Kahlo, visite a casa onde viveu a artista

A pintora Frida Kahlo com figura Olmec, 1939 Crédito: Divulgação / Nickolas Muray

Há 113 anos nascia a pintora Frida Kahlo. A mexicana foi uma artista marcada pela dor e pelo próprio mito. Nasceu Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón em 6 de julho de 1907 na Casa Azul, no bairro de Coyoacán, na Cidade do México, mesmo lugar onde faleceu em 1954, deixando cerca de 200 obras, um romance passional e tumultuado com Diego Rivera e a marca de um caráter rebelde que rompeu com as convenções.

Para os fãs da artista e para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre Frida, uma boa notícia: embora as viagens ao exterior estejam impedidas no momento, por conta da pandemia do novo coronavírus, é possível fazer uma passeio virtual pelos ambientes da Casa Azul, agora transformada no Museu Frida Kahlo, e conhecer, por exemplo, a cozinha onde Frida gostava de receber os amigos com pratos da culinária mexicana, o estúdio, com o dispositivo ortopédico que ela usava para pintar e manter a coluna ereta enquanto trabalhava, e também o jardim da artista. Diversas obras, imagens e cartas da pintora mexicana também estão disponíveis para serem visualizadas em detalhes por meio da ferramenta Google Arts & Culture

OBRA E VIDA

A obra de Frida foi marcada pela presença da dor. Contraiu poliomielite ainda pequena e, para piorar, aos 18 anos o ônibus em que estava colidiu com um bonde. No acidente, fraturou a coluna e vários ossos e ficou de cama por meses. Por puro tédio, conforme ela mesmo dizia, começou a pintar.