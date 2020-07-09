Na fazenda ou no trio, Alemão do Forró e Fernanda Pádua agitam em lives produzidas

O capixaba não vai ter desculpa para ficar parado neste fim de semana! Primeiro é Alemão do Forró que toma conta da web com a live Alemão na Fazenda, que vai começar às 21h do sábado (11). No domingo (12), Fernanda Pádua vai levar seu axé no show online Folia, que ela começa a comandar às 15h. Até aí, tudo certo, mas o diferencial está nas produções.
Alemão vai para a fazenda, enquanto Fernanda volta para o trio elétrico. Sim, com saudades do carnaval, a moça vai se apresentar de cima de um trio elétrico, em Linhares. As duas transmissões serão solidárias e vão arrecadar doações para ajudar artistas que estão parados em meio à pandemia do novo coronavírus no Estado e instituições do Norte do Espírito Santo.
O show vai reunir do modão de viola ao forró para compor repertório que o artista já apresenta habitualmente. E ele confessa que está com saudade: "Todo mundo sentindo falta dos shows, mas assim dá para a matar um pouco da saudade em segurança".
"O pessoal já está mandando mensagem, falando que vai se vestir a caráter, de festa junina. Estou muito feliz. Vai ser um grande show, e no sábado à noite, que é quando todo mundo estará em casa ansioso para ter um momento de entretenimento"
Alemão, que arrecadará doações durante a transmissão, vai destinar o dinheiro e mantimentos aos artistas assistidos pelo SOS Graxa ES e à instituição Apoio Independente aos Protetores de Animais (Aipa).
CARNAVAL VIRTUAL
Já Fernanda Pádua, no domingo (12), quer relembrar os shows do Carnaval 2020 por meio de sua live. "A ideia é fazer o show como se estivesse em um trio. Vou estar com a minha banda mais completa e a transmissão será da Associação Militar de Linhares", fala.
A cantora está selecionando os axés mais famosos de seu repertório para completar o show que, segundo ela, deve até passar das 3h de duração. "Vamos ver até onde consigo ir, mas acho que o pessoal estará bem animado", brinca.
Fernanda ainda arrecadará fundos durante a transmissão ao vivo do YouTube para pagar os músicos que se apresentarão com ela e, também, ajudar artistas e equipes de produção da região Norte do Espírito Santo que estão paralisados em meio à pandemia da Covid-19.
"Se o pessoal que estiver assistindo colaborar bem, vou conseguir ajudar muita gente. Imagina que, no carnaval, rodei Marataízes, Linhares, Guriri, Conceição da Barra, Barra do Sahy. Todos os lugares com 20 músicos. A maioria deles não fez nada desde o início da quarentena", pensa.
SERVIÇO
- ALEMÃO NA FAZENDA - LIVE ALEMÃO DO FORRÓ
- Data: 11 de julho de 2020 (sábado), a partir das 21h
- Plataforma: transmissão via canal do YouTube
- Ingressos: participação franca; artista pede doações durante show para SOS Graxa ES e instituição Aipa
- LIVE FOLIA - SHOW DE FERNANDA PÁDUA
- Data: 12 de julho de 2020 (domingo), a partir das 15h
- Plataforma: transmissão via canal do YouTube
- Ingressos: participação franca; artista pede doações durante show para artistas da região Norte do Estado