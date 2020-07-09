Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"E tome forró" e axé!

Na fazenda ou no trio, Alemão do Forró e Fernanda Pádua agitam em lives produzidas

Com forró e axé, respectivamente, os artistas fazem shows solidários em lives neste sábado (11) e domingo (12) pelo YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 10:16

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 10:16

Os cantores Alemão do Forró e Fernanda Pádua
Os cantores Alemão do Forró e Fernanda Pádua Crédito: Montagem A GAZETA
O capixaba não vai ter desculpa para ficar parado neste fim de semana! Primeiro é Alemão do Forró que toma conta da web com a live Alemão na Fazenda, que vai começar às 21h do sábado (11). No domingo (12), Fernanda Pádua vai levar seu axé no show online Folia, que ela começa a comandar às 15h. Até aí, tudo certo, mas o diferencial está nas produções.
Alemão vai para a fazenda, enquanto Fernanda volta para o trio elétrico. Sim, com saudades do carnaval, a moça vai se apresentar de cima de um trio elétrico, em Linhares. As duas transmissões serão solidárias e vão arrecadar doações para ajudar artistas que estão parados em meio à pandemia do novo coronavírus no Estado e instituições do Norte do Espírito Santo.

Veja Também

Diogo Nogueira fará live show no domingo (12/07); confira a agenda

A sexta-feira (10/07) terá live de Jorge e Mateus com outros sertanejos

Alemão do Forró fará show live no dia 11 de julho; confira a agenda

Alemão, que se tornou assunto mais comentado da internet depois de fazer festa junina digital que foi transmitida pela TV Gazeta, levará mais de seu clássico forró para a telinha do YouTube com apresentação de Adelize Bella Flor e da apresentadora da AgTV, Carol Monteiro.
O show vai reunir do modão de viola ao forró para compor repertório que o artista já apresenta habitualmente. E ele confessa que está com saudade: "Todo mundo sentindo falta dos shows, mas assim dá para a matar um pouco da saudade em segurança".
O cantor Alemão do Forró
O cantor Alemão do Forró Crédito: Clodoaldo Custodio
"O pessoal já está mandando mensagem, falando que vai se vestir a caráter, de festa junina. Estou muito feliz. Vai ser um grande show, e no sábado à noite, que é quando todo mundo estará em casa ansioso para ter um momento de entretenimento"
Alemão do Forró - Cantor
Alemão, que arrecadará doações durante a transmissão, vai destinar o dinheiro e mantimentos aos artistas assistidos pelo SOS Graxa ES e à instituição Apoio Independente aos Protetores de Animais (Aipa).

CARNAVAL VIRTUAL

Já Fernanda Pádua, no domingo (12), quer relembrar os shows do Carnaval 2020 por meio de sua live. "A ideia é fazer o show como se estivesse em um trio. Vou estar com a minha banda mais completa e a transmissão será da Associação Militar de Linhares", fala.
A cantora está selecionando os axés mais famosos de seu repertório para completar o show que, segundo ela, deve até passar das 3h de duração. "Vamos ver até onde consigo ir, mas acho que o pessoal estará bem animado", brinca.
Fernanda ainda arrecadará fundos durante a transmissão ao vivo do YouTube para pagar os músicos que se apresentarão com ela e, também, ajudar artistas e equipes de produção da região Norte do Espírito Santo que estão paralisados em meio à pandemia da Covid-19.

Veja Também

Últimos dias para artistas se inscreverem em edital emergencial da Cultura

Aos 9 anos, capixaba coleciona 8 prêmios internacionais de piano

Mostra "Queerentena" conta com obra de artista plástico capixaba

"Se o pessoal que estiver assistindo colaborar bem, vou conseguir ajudar muita gente. Imagina que, no carnaval, rodei Marataízes, Linhares, Guriri, Conceição da Barra, Barra do Sahy. Todos os lugares com 20 músicos. A maioria deles não fez nada desde o início da quarentena", pensa.
A cantora Fernanda Pádua
A cantora Fernanda Pádua Crédito: Marcos Fernando Pocidonio/Reprodução/Instagram @fernanda_padua

SERVIÇO

  • ALEMÃO NA FAZENDA - LIVE ALEMÃO DO FORRÓ

  • Data: 11 de julho de 2020 (sábado), a partir das 21h

  • Plataforma: transmissão via canal do YouTube

  • Ingressos: participação franca; artista pede doações durante show para SOS Graxa ES e instituição Aipa
  • LIVE FOLIA - SHOW DE FERNANDA PÁDUA

  • Data: 12 de julho de 2020 (domingo), a partir das 15h

  • Plataforma: transmissão via canal do YouTube

  • Ingressos: participação franca; artista pede doações durante show para artistas da região Norte do Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados