Alemão do Forró fará show live no sábado (11/07); confira a agenda

Lives Musicais
Alemão do Forró
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. A apresentação estará recebendo doações para o projeto SOS Graxa ES e Apai. Fique por dentro dos detalhes da apresentação clicando aqui.
Wesley Safadão e Xand Avião
O horário da apresentação ainda não está definido. Será transmitida pelo canal no YouTube do Wesley Safadão.
Cezar e Paulinho
Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
Diego Natural
Às 16h, em seu canal no YouTube. Tocando samba.
Glauco Leão
Às 16h, em seu Facebook. Tocando samba.
Raí Saia Rodada
Às 17h no canal no YouTube do cantor.
Luizinho Lopes
Às 20h, em seu canal no YouTube. Com participação de Ricardo Itaborahy.
Circo Voador no Ar: Elza Soares
Às 22h, transmissão de trechos de shows gravados da cantora Elza Soares no canal no YouTube do espaço cultural.
Furacão 2000
Às 22h, no seu canal no YouTube.
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com Saviola.
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Chico Buarque.
Silva
Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
Maria Rita
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Elton John
O cantor Elton John está transmitindo shows de sua carreira via live. Às 13h, sua presentação de 1986 na Austrália, com a Orquestra Sinfônica de Melbourne, será exibida em seu canal no YouTube.
Katinguelê
Às 17h, no canal no YouTube do grupo.
Angela Ro Ro
Às 21h30, no site do projeto Cultura em Casa e em seu canal no YouTube.
Belo
Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
Music Land Festival
Às 21h, no canal no YouTube do beto Carreiro World. Com apresentações de Maiara e Maraisa; Gustavo Mioto; Luiza e Maurilio; Marcos e Belutti; João Neto e Frederico; e Zé Neto e Cristiano.
Festival Ziriguidum em Casa 12ª edição
A partir das 17h, nas redes sociais de cada um dos artistas. Confira a programação:
Todxs Music Festival
A partir das 17h, no perfil no TikTok do festival de música eletrônica. Com DJs Pedräda; Guss; Sarah Stenzel; e Gabe.
Maurício Manieri
Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com participação especial de Seu Jorge.
D' Bem com a Vida
Às 17h, no canal no YouTube da banda.
Carlos Dafé- Solidária
Às 19h30, no canal no YouTube do cantor. Parte do que for arrecadado será destinada a moradores de rua e também artistas que estão enfrentando dificuldades devido à pandemia.
Flávio Borgneth e Vitor Vantil
Às 20h, no canal no YouTube do músico Vantil. A live apresentará o disco de canções autorais do duo gravado há 13 anos, que estará sendo executado pela primeira vez ao vivo.
Teatro Online
Homem de Lata
Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 , a venda no site Sympla.