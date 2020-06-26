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Alemão do Forró fará show live no sábado (11/07); confira a agenda

Além dele, também estarão se apresentando Wesley Safadão e Silva

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:07

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:07
O cantor Alemão do Forró
O cantor Alemão do Forró Crédito: Clodoaldo Custodio

Lives Musicais

Alemão do Forró

Às 21h, no canal no YouTube do cantor. A apresentação estará recebendo doações para o projeto SOS Graxa ES e Apai. Fique por dentro dos detalhes da apresentação clicando aqui

Wesley Safadão e Xand Avião

O horário da apresentação ainda não está definido. Será transmitida pelo canal no YouTube do Wesley Safadão

Cezar e Paulinho

Às 17h, no canal no YouTube da dupla

Diego Natural

Às 16h, em seu canal no YouTube. Tocando samba.

Glauco Leão

Às 16h, em seu Facebook. Tocando samba.

Raí Saia Rodada

Luizinho Lopes

Às 20h, em seu canal no YouTube. Com participação de Ricardo Itaborahy.

Circo Voador no Ar: Elza Soares

Às 22h, transmissão de trechos de shows gravados da cantora Elza Soares no canal no YouTube do espaço cultural

Furacão 2000

Às 22h, no seu canal no YouTube

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com Saviola. 

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor no Facebook. Tocando Chico Buarque.  

Silva

Às  19h, no canal no YouTube do cantor

Maria Rita

Elton John

O cantor Elton John está transmitindo shows de sua carreira via live. Às 13h, sua presentação de 1986 na Austrália, com a Orquestra Sinfônica de Melbourne, será exibida em seu canal no YouTube

Katinguelê

Angela Ro Ro

Belo

Às 21h, no canal no YouTube do cantor

Music Land Festival

Às 21h, no canal no YouTube do beto Carreiro World. Com apresentações de Maiara e Maraisa; Gustavo Mioto; Luiza e Maurilio; Marcos e Belutti; João Neto e Frederico; e Zé Neto e Cristiano. 

Festival Ziriguidum em Casa 12ª edição

A partir das 17h, nas redes sociais de cada um dos artistas. Confira a programação: 

Todxs Music Festival

A partir das 17h, no perfil no TikTok do festival de música eletrônica. Com DJs Pedräda; Guss; Sarah Stenzel; e Gabe. 

Maurício Manieri

Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com participação especial de Seu Jorge.

D' Bem com a Vida

Às 17h, no canal no YouTube da banda

Carlos Dafé- Solidária

Às 19h30, no canal no YouTube do cantor. Parte do que for arrecadado será destinada a moradores de rua e também artistas que estão enfrentando dificuldades devido à pandemia. 

Flávio Borgneth e Vitor Vantil

Às 20h, no canal no YouTube do músico Vantil. A live apresentará o disco de canções autorais do duo gravado há 13 anos, que estará sendo executado pela primeira vez ao vivo. 

Teatro Online

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 , a venda no site Sympla

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