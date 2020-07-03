A sexta-feira (10/07) terá live de Jorge e Mateus com outros sertanejos

Lives Musicais
A Maior Live do Universo
Às 18h, no canal no YouTube "Universo Alegria". Com Maiara & Maraisa; Jorge e Mateus; Leonardo e outros.
Marcos e Rogério
Às 19h, no canal no YouTube da dupla. Participação de Fabiano Juffu.
Claudia Leitte
Às 19h30, no canal no YouTube da cantora. Comemoração de seu aniversário de 40 anos.
Silvanno Salles
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Mazzaropi Rock Band
Às 20h30, no canal no YouTube do Warlley Pereira.
Circo Voador no Ar: Rubel
Às 22h, transmissão de show gravado do cantor Rubel no canal no YouTube do espaço cultural.
Billy SP
Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
Roupa Nova
Às 21h, no canal no YouTube da banda.
Roberta Campos
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Zezé Di Camargo & Luciano
Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.
Edson Lima e Daniel Diau
Às 21h, no canal no YouTube do cantor Edson Lima.
Grupo Violado
Às 20h, no canal no YouTube do grupo.
Blacksete- Solidária
Às 19h, no canal no YouTube UP MUSIC TELLA VIDEO.
Samyra Show
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Chico César
Às 20h, na plataforma Showlivreplay. Ingressos: R$ 20 (2º lote) e R$ 30 (3º lote).
Cabaré do Brega
Às 20h, no canal no YouTube da banda.
Festival Ziriguidum em Casa 12ª edição
A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:
Teatro Online
Homem de Lata
Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 , a venda no site Sympla.
Queria Teatro
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Teuda Bara.