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Agenda

A sexta-feira (10/07) terá live de Jorge e Mateus com outros sertanejos

O show da dupla será na apresentação "A Maior Live do Universo"; confira a agenda

Publicado em 

03 jul 2020 às 13:55

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 13:55

Jorge e Mateus
Dupla Jorge e Mateus Crédito: Divulgação

Lives Musicais

A Maior Live do Universo

Às 18h, no canal no YouTube "Universo Alegria". Com Maiara & Maraisa; Jorge e Mateus; Leonardo e outros.

Marcos e Rogério

Às 19h, no canal no YouTube da dupla. Participação de Fabiano Juffu.

Claudia Leitte

Às 19h30, no canal no YouTube da cantora. Comemoração de seu aniversário de 40 anos.

Silvanno Salles

Mazzaropi Rock Band

Circo Voador no Ar: Rubel

Às 22h, transmissão de show gravado do cantor Rubel no canal no YouTube do espaço cultural

Billy SP

Às 19h, no canal no YouTube do cantor

Roupa Nova

Roberta Campos

Zezé Di Camargo & Luciano

Às 21h30, no canal no YouTube da dupla

Edson Lima e Daniel Diau

Grupo Violado

Às 20h, no canal no YouTube do grupo

Blacksete- Solidária

Samyra Show

Às 20h, no canal no YouTube da cantora

Chico César

Às 20h, na plataforma Showlivreplay. Ingressos: R$ 20 (2º lote) e R$ 30 (3º lote). 

Cabaré do Brega

Às 20h, no canal no YouTube da banda

Festival Ziriguidum em Casa 12ª edição

A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:

Teatro Online

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 , a venda no site Sympla

Queria Teatro

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Teuda Bara. 

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