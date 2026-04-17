Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

O dia será marcado por reorganização emocional, com momentos de pausas, mais clareza e abertura para novas possibilidades Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A sexta-feira trará uma energia de equilíbrio, reflexão e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam necessidade de pausa e reorganização interna, enquanto outras apontam clareza, encontros e novas possibilidades. O dia pedirá calma para agir com mais consciência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Temperança

Áries deverá lidar com as situações de forma mais calma e consciente Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Equilíbrio e paciência serão necessários. Segundo a carta “A Temperança”, o dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajustes. Evite excessos e confie no tempo das coisas.

Touro — 4 de Espadas

Touro vivenciará um dia de pausa e recuperação, com necessidade de descanso antes de decisões relevantes Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

O dia pedirá pausa e descanso. A carta “4 de Espadas” recomenda recuperar a energia antes de tomar decisões importantes.

Gêmeos — Cavaleiro de Ouros

O dia será de disciplina e constância para Gêmeos, com avanços graduais e firmes Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Persistência e disciplina serão importantes. Conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”, o progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme no que você está construindo .

Câncer — Rei de Copas

Para Câncer, o cenário aponta maior estabilidade emocional, favorecendo maturidade e controle em situações sensíveis Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Haverá mais equilíbrio emocional. A carta “Rei de Copas” mostra que o dia favorecerá maturidade, sensibilidade e controle diante de situações delicadas.

Leão — 10 de Paus

Nesta sexta-feira, Leão deverá avaliar o que realmente precisa carregar Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Cuidado com a sobrecarga. Segundo a carta “10 de Paus”, você pode estar acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.

Virgem — 5 de Copas

Virgem poderá lidar com possíveis frustrações, mas o foco deverá ser redirecionado para novas possibilidades Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existem oportunidades à sua frente.

Libra — Ás de Espadas

Para Libra, o dia será de clareza mental e decisões objetivas, favorecendo diálogos diretos e escolhas importantes Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Clareza e verdade estarão em evidência. De acordo com a carta “Ás de Espadas”, o dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões.

Escorpião — 4 de Paus

Escorpião viverá um dia de estabilidade e celebração, com destaque para encontros e bem-estar emocional Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Clima de celebração e estabilidade estará em alta. A carta “4 de Paus” mostra que o dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional.

Sagitário — Cavaleiro de Copas

Para Sagitário, a energia será de sensibilidade e romantismo, favorecendo conexões e experiências significativas Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

O dia será de romantismo e sensibilidade. Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, a sexta-feira favorecerá conexões emocionais, convites e momentos especiais.

Capricórnio — 4 de Copas

Capricórnio poderá vivenciar momentos insatisfação ou desinteresse, exigindo atenção para não perder oportunidades importantes Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Insatisfação ou desinteresse poderão surgir. De acordo com a carta”4 de Copas”, você deverá ter atenção para não ignorar oportunidades importantes.

Aquário — 6 de Copas

Aquário poderá ser marcado por memórias e reencontros, trazendo reflexões e possíveis reconexões Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Reencontros e nostalgia poderão marcar o dia. A carta “6 de Copas” indica que o passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.

Peixes — Pajem de Paus

Para Peixes, o dia será de inspiração e entusiasmo, com surgimento de ideias ou oportunidades que renovarão a motivação Crédito: Imagem: chechivalorsa | Shutterstock

Novidades e entusiasmo ganharão espaço. Conforme a carta “Pajem de Paus”, uma ideia ou oportunidade poderá trazer energia nova para o seu dia.

Por Viviane Pettersen

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