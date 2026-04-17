Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança no governo

Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

Marcela Bussinguer assume o posto deixado por Nara Borgo

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 09:02

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 abr 2026 às 09:02
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, nova secretária de Direitos Humanos Cid Costa/GovernoES
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou a advogada Marcela Bussinguer como nova secretária de Estado de Direitos Humanos. 

Doutora em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Vitória, assume o posto deixado por Nara Borgo, exonerada da função, após sete anos comandando a pasta.

No comunicado sobre a nova secretária, o governador agradeceu o trabalho prestado por Nara Borgo e desejou sucesso na caminhada.

Errata

27/04/2026

A linha fina desta matéria informava equivocadamente que Nara Borgo saiu do governo para disputar as eleições. O texto foi corrigido.

Veja Também 

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica

Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias

Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras

Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Navio da Vale

ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Governo do ES ricardo ferraço
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados