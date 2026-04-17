Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou a advogada Marcela Bussinguer como nova secretária de Estado de Direitos Humanos.





Doutora em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Vitória, assume o posto deixado por Nara Borgo, exonerada da função, após sete anos comandando a pasta.





No comunicado sobre a nova secretária, o governador agradeceu o trabalho prestado por Nara Borgo e desejou sucesso na caminhada.