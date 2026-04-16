ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol

Os novos navios movidos a etanol serão semelhantes a outros 10 bicombustíveis (metanol e óleo pesado) que serão entregues pela Shandong para a Vale a partir de 2027.





A segunda geração do Guaibamax será equipada com cinco velas rotativas – que utilizam energia eólica para reduzir o consumo de combustível –, motores mais eficientes, dispositivos hidrodinâmicos, gerador de eixo, inversores de frequência e pintura de silicone, entre outras melhorias na eficiência energética. O conjunto de tecnologias aplicadas reduzirá em cerca de 15% as emissões de gases do efeito estufa em comparação à geração atual de Guaibamax.