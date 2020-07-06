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Diogo Nogueira fará live show no domingo (12/07); confira a agenda

A programação também vai contar com a "Super Live Nerd Rock", que reunirá grandes nomes do gênero, como Sepultura, Digão da banda Raimundos e outros

Publicado em 

06 jul 2020 às 11:26

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 11:26

Diogo Nogueira comemorou seu aniversário em live neste domingo (26)
Diogo Nogueira fará live arraiá no domingo (12) Crédito: Reprodução

Lives Musicais

Diogo Nogueira- Arraiá

Às 12h, no canal no YouTube do cantor

Dona Fran e convidados

Às 17h, no canal no YouTube da cantora. A apresentação tem cunho solidário e estará arrecadando doações para o SOS Graxa ES. Com a participação de Jackson Lima, Kessy Borges, Guto Ferrari (banda Duet´s) e a violinista Gabriela Queiroz (Camerata Sesi).

Cecitonio Coelho

Às 19h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook.Tocando João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro.  

Teresa Cristina

Alex Ronaldo

Seu Maxixe

Banda Encantus

Ás 20h, no canal no YouTube do grupo. Com apresentação de Fabinho Sofrência e participação de: Kelly Silva; Rachel Costa; Duquinha; e Sâmya Maia.

Simone

Margareth Menezes

Super Live Nerd Rock

Às 18h, no canal no YouTube Omelete TV. A live em homenagem ao Dia Mundial do Rock contará com diversas bandas e cantores. Estão com presença confirmada: Sepultura; Matt Sorum; David Ellefson; Angra; Os Mutantes; Far From Alaska; Torture Squad; Matanza Ritual; Kisser Clan; Leela; Bittencourt Project; Sioux 66; Supercombo; The Mönic; Titãs; Digão (Raimundos); Nando Reis; Lucas Silveira (Fresno); e Massacration. 

Festival Ziriguidum em Casa 12ª edição

A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:

Cristian Sullivan

Fernanda Pádua

Às 15h, no canal no YouTube da cantora. A live será filmada em um trio elétrico. Ela estará arrecadando contribuições para ajudar os artistas da região Norte do ES. Fique por dentro dos detalhes da apresentação clicando aqui

Teatro Online

Traga-me a cabeça de Lima Barreto

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Hilton Cobra.  

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