Diogo Nogueira fará live show no domingo (12/07); confira a agenda

Lives Musicais
Diogo Nogueira- Arraiá
Às 12h, no canal no YouTube do cantor.
Dona Fran e convidados
Às 17h, no canal no YouTube da cantora. A apresentação tem cunho solidário e estará arrecadando doações para o SOS Graxa ES. Com a participação de Jackson Lima, Kessy Borges, Guto Ferrari (banda Duet´s) e a violinista Gabriela Queiroz (Camerata Sesi).
Cecitonio Coelho
Às 19h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook.Tocando João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Alex Ronaldo
Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
Seu Maxixe
Às 17h, em seu canal no YouTube.
Banda Encantus
Ás 20h, no canal no YouTube do grupo. Com apresentação de Fabinho Sofrência e participação de: Kelly Silva; Rachel Costa; Duquinha; e Sâmya Maia.
Simone
Às 18h, no canal no YouTube da cantora, Instagram, Facebook e canal no YouTube "Arte1".
Margareth Menezes
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Super Live Nerd Rock
Às 18h, no canal no YouTube Omelete TV. A live em homenagem ao Dia Mundial do Rock contará com diversas bandas e cantores. Estão com presença confirmada: Sepultura; Matt Sorum; David Ellefson; Angra; Os Mutantes; Far From Alaska; Torture Squad; Matanza Ritual; Kisser Clan; Leela; Bittencourt Project; Sioux 66; Supercombo; The Mönic; Titãs; Digão (Raimundos); Nando Reis; Lucas Silveira (Fresno); e Massacration.
Festival Ziriguidum em Casa 12ª edição
A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:
Cristian Sullivan
Às 19h, no canal no YouTube "Sertanejo Plus".
Fernanda Pádua
Às 15h, no canal no YouTube da cantora. A live será filmada em um trio elétrico. Ela estará arrecadando contribuições para ajudar os artistas da região Norte do ES. Fique por dentro dos detalhes da apresentação clicando aqui.
Teatro Online
Traga-me a cabeça de Lima Barreto
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Hilton Cobra.